Continuano gli appuntamenti di Nova Connect, l’iniziativa che punta a posizionare Genova tra gli ecosistemi emergenti dell’innovazione in Europa.

Nel prossimo Nova Connect Meetup – realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Genova il prossimo mercoledì 4 giugno a Palazzo della Borsa – si parlerà di come si fa ad attrarre investimenti per una startup, per farla crescere veramente.

Verranno approfonditi i diversi interlocutori a cui una giovane impresa può rivolgersi per ottenere supporto finanziario nelle fasi iniziali, come approcciarli in modo efficace e come costruire relazioni di fiducia durature tra startup e investitori.

L’incontro rappresenta un’occasione concreta per confrontarsi con esperti del settore, ascoltare casi reali e raccogliere spunti utili per affrontare il percorso di crescita imprenditoriale.

Qui il link per partecipare.

Programma di Nova Connect Meetup #8

Investire sul futuro e sull’innovazione: connessioni tra idee e capitali per disegnare il domani

Mercoledì 4 giugno: Palazzo della Borsa Valori, 44 via XX Settembre, Genova

18:00 | Accredito

18:30 | Introduzione e saluti di Feat. Ventures

18:40 | Panel con la partecipazione di:

Monica Nolo, Direttrice @ LigurCapital

Pietro Mondini, CEO @ Vesper Holding

Giancarlo Rocchietti, Founder & Presidente @ Club degli Investitori

altri ancora da annunciare

19:30 | Q&A con il pubblico

19:45 | Aperitivo di networking

Evento organizzato da Feat. Ventures con la collaborazione di Camera di Commercio Genova. Main partner Comune di Genova, Fondazione Compagnia di San Paolo.