Il nuovo segretario generale della Uiltucs Liguria è Marco Callegari, sindacalista che succede a Riccardo Serri divenuto, nel frattempo, segretario generale Uil Liguria.

Marco Callegari è nato a Sarzana il 15 luglio del 1974 ed è iscritto alla Uiltucs dal 1998.

Per la categoria che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori di turismo, commercio e servizi, Callegari ha ricoperto il ruolo di coordinatore spezzino della Uiltucs a partire dal 2008. Nel 2022 è stato nominato segretario organizzativo per Uiltucs Liguria; oggi è stato eletto dal Consiglio regionale di categoria segretario generale Uiltucs Liguria.

«L’obiettivo della Uiltucs – dichiara Callegari – è quello di rendere meno precario il mondo del lavoro attraverso una rivisitazione del part time involontario e una nuova politica dei redditi. Siamo nella condizione di farlo attraverso un grande strumento che è quello della Contrattazione Collettiva. Il mio impegno è rivolto a ridurre, se non a eliminare, le fasce di lavoro grigio e nero del settore, un comparto che si batte contro i contratti pirata, gli appalti al massimo ribasso e un turismo che sfrutta il lavoro solo nella stagione più calda. Destagionalizzare il turismo e il commercio è un obiettivo che ci poniamo per tutta la Liguria: per un lavoro di qualità e la dignità di chi ogni giorno apre e chiude i negozi, fa turni alle reception degli alberghi, passa da un appalto all’altro nelle pulizie e nella vigilanza privata».