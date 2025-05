«Da ieri sera è attiva l’illuminazione scenografico-monumentale di Forte Begato, un intervento che valorizza ancora di più le fortificazioni storiche di Genova, rendendole ben visibili anche di notte».

Lo dichiara il facente funzioni sindaco di Genova Pietro Piciocchi.

«Forte Begato, in particolare, interessato dall’intervento da 7,5 milioni di euro con Pnrr, è già attrezzato per diventare l’hub del Sistema dei Forti: pensato come punto di accoglienza di turisti ed escursionisti, ha un allestimento già predisposto come info-point, bike-rent con bagni e docce, area pump-track/bike-school, locale ciclo-officina per le piccole riparazioni delle biciclette. Durante l’estate saranno illuminati anche il Forte Sperone e il Forte Puin. Sono terminati, inoltre, in questi giorni, i lavori nel Forte di Santa Tecla, unica fortificazione raggiungibile in bus dal centro città, nel quartiere di San Fruttuoso, che a giugno sarà aperto al pubblico. Completamente restaurato, all’interno e all’esterno, con 1,75 milioni di euro del Pnrr, è reso accessibile con percorsi esterni dotati anche di spazi per l’accoglienza, servizi igienici e nuova illuminazione».