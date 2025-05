In Liguria sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 61 medici al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale anni 2025–2028, di cui alla DGR 130/2025. È stato pubblicato l’avviso del ministero della Salute di uscita dei bandi regionali. Il concorso rappresenta uno degli appuntamenti più attesi per i giovani medici che intendono intraprendere la carriera di medico di medicina generale.

«Regione Liguria sta mettendo in campo tutte le azioni possibili per portare a formazione giovani medici – dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò –. Si tratta di un passo fondamentale per rafforzare la medicina territoriale in un momento storico in cui la figura del medico di medicina generale è sempre più centrale per garantire prossimità, prevenzione e continuità assistenziale. L’ammissione al corso di 61 nuovi medici va visto anche in ottica dell’accordo che sigleremo con i medici di medicina generale che saranno impiegati nelle Case di Comunità. Il nostro obiettivo è formare professionisti competenti, radicati nel territorio, pronti ad affrontare le sfide della sanità del futuro».

Le domande potranno essere presentate esclusivamente per via telematica, attraverso il portale Sportellonline della Regione Liguria, dal 14 maggio 2025 e fino al 12 giugno 2025. La prova d’esame si terrà il 30 settembre 2025 alle ore 10.

Per tutte le informazioni e per la presentazione della domanda è possibile consultare il sito istituzionale della Regione Liguria: https://sportellonline.regione.liguria.it/servizio/PE_0122