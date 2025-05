Gnv, Compagnia di traghetti del Gruppo Msc, ha ottenuto la certificazione Iso 14001, completando un percorso triennale volto all’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale atto a garantire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali a supporto dell’impegno verso la sostenibilità.

La certificazione, rilasciata dall’ente indipendente LRQA – Lloyd’s Register Quality Assurance, attesta la conformità allo standard internazionale Iso 14001, che rappresenta le migliori pratiche di gestione ambientale e assicura la capacità di un’organizzazione di gestire in modo efficace e sistemico gli impatti ambientali delle proprie attività, con l’obiettivo di ridurli progressivamente.

«Ottenere questa certificazione rappresenta un primo importante traguardo nel nostro percorso verso la sostenibilità. È il riconoscimento concreto dell’impegno che portiamo avanti ogni giorno per ridurre l’impatto ambientale delle nostre attività ed è parte integrante della nostra strategia di crescita: vogliamo costruire un modello di sviluppo che promuova la salute e la sicurezza delle persone e il rispetto dell’ambiente, coinvolgendo tutte le aree dell’azienda. Crediamo infatti che ogni funzione, ogni persona, possa contribuire a generare un cambiamento positivo, alimentando una cultura sempre più attenta all’ambiente e – di conseguenza – al benessere sociale», ha dichiarato Claudio Costa chief QHSSE Officer di Gnv.

Il riconoscimento conferma quanto già espresso nella Politica del Sistema di Gestione Integrato (SGI) adottata dalla Compagnia nel marzo 2024, che pone al centro una gestione sempre più attenta e responsabile delle tematiche ambientali. Gnv promuove un dialogo costruttivo e trasparente con le autorità competenti e le comunità locali, rispondendo in modo tempestivo a segnalazioni o richieste, favorendo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. Questo approccio si inserisce in una strategia più ampia in linea con i valori di sostenibilità e responsabilità sociale che guidano le scelte della Compagnia con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, per favorire l’adozione di soluzioni ispirate ai principi dell’economia circolare.

Per raggiungere questo traguardo Gnv ha investito nella formazione continua del proprio personale attraverso il Gnv Environmental Management Training Course, un programma mirato a rafforzare la consapevolezza e le competenze ambientali a tutti i livelli aziendali mediante sessioni formative presso il Msc Training Center di Sorrento e corsi online tramite la piattaforma Gnv Academy, contribuendo a radicare una cultura aziendale fondata sui valori della responsabilità ambientale e sociale.