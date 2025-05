L’offerta di servizi digitali del Gruppo Bper si è arricchita nel tempo di funzionalità sempre più distintive, ottenendo un alto grado di apprezzamento da parte della clientela, come dimostrano i rating pubblici assegnati attraverso le app scaricabili dagli store. La crescente adozione di questi servizi è stata accompagnata da soluzioni volte a migliorare la resilienza e la scalabilità delle infrastrutture tecnologiche.

In quest’ottica, Bper ha avviato un percorso evolutivo verso il cloud, scegliendo come partner AWS, leader di mercato, partendo dai servizi digitali (multicanalità) del Gruppo. Un primo cluster di applicazioni, che include il portale di vendita per i prospect, i siti web istituzionali e gli innovativi strumenti di simulazione, è già pienamente operativo in ambiente di produzione. Un secondo cluster che comprende la nuova app retail, il web banking e il trading online è in corso di sviluppo.

Grazie al cloud AWS, Bper garantisce servizi più veloci e affidabili nei momenti di maggiore traffico, migliorando l’esperienza del cliente con funzionalità sempre aggiornate. Inoltre, sarà possibile lanciare più rapidamente nuovi servizi e ottimizzare i processi in tutte le aree dei canali digitali della banca, garantendo elevati standard di sicurezza e compliance, in linea con l’evoluzione normativa e tecnologica del settore bancario.

«Questa evoluzione è un passo fondamentale nel nostro impegno per offrire servizi bancari digitali all’avanguardia, in grado di rispondere alle esigenze dei nostri clienti con la massima efficienza, sicurezza e attenzione alla sostenibilità», ha dichiarato Massimiliano Baga, Chief Information Officer di Bper.

«AWS accompagna Bper nella costruzione di infrastrutture digitali sempre più resilienti e scalabili – ha commentato Giulia Gasparini, Country Leader di AWS Italia -. La nostra infrastruttura cloud consentirà a Bper di guidare la trasformazione digitale e migliorare l’esperienza dei clienti, nel rispetto degli elevati standard del settore bancario. Questo assicura sia la protezione dei dati che la continuità operativa».