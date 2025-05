Presentati oggi a Genova con gli interventi degli assessori alle Infrastrutture e ai Trasporti i progetti ‘gemelli’ transfrontalieri Inteseible e Gareible, cofinanziati nell’ambito del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo e finalizzati a potenziare l’accessibilità per le persone con disabilità e l’intermodalità sul territorio.

In particolare, il focus della Regione Liguria è concentrato sul potenziamento della Ciclovia Tirrenica nel tratto tra Marinella di Sarzana e Santo Stefano Magra per ‘Intenseible’ e sulla fermata di piazza Manin della ferroviaria storica Genova-Casella per ‘Gareible’.

Presenti i rappresentanti dei soggetti istituzionali partner dei due progetti: dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad Anci Toscana, alla Provincia di Livorno, all’Università di Cagliari, al Departement du Var, alla Communauté d’Agglomeration de Bastia.

INTENSEible

Obiettivo del progetto è valorizzare la Ciclovia Tirrenica (di cui Regione Liguria è soggetto attuatore in relazione ai fondi Pnrr per circa 20 milioni di euro destinati al Lotto Prioritario che si sviluppa sia a ponente sia a levante), promuovendo al contempo l’intermodalità e l’accessibilità per le persone con disabilità. In particolare, l’azione pilota di Regione Liguria con un budget di 350mila euro si concentra sul tratto tra Marinella di Sarzana e Santo Stefano Magra, considerato strategico per la connessione tra costa ed entroterra e per lo sviluppo sia del turismo sia di sistemi di mobilità sostenibile.

«Il progetto Intenseible si inserisce perfettamente nel lavoro, oggi in fase avanzata, in collaborazione con Regione Toscana e Regione Lazio, per realizzare la Ciclovia Tirrenica e concentra l’attenzione sull’intermodalità e sull’accessibilità di questa straordinaria infrastruttura interregionale − dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – in questa direzione, investiremo le risorse assegnate per potenziare il tratto del levante ligure, tra Marinella di Sarzana e Santo Stefano Magra, in un contesto molto pregiato dal punto di vista ambientale, culturale e quindi anche turistico. Grazie a questo progetto renderemo questa grande opera ancora più efficace e fruibile per cittadini e visitatori, valorizzando gli aspetti legati anche alla sua piena accessibilità e alla sostenibilità ambientale: un obiettivo virtuoso che ritengo potrà essere replicato anche negli altri tratti della Ciclovia».

Tra le azioni previste: l’analisi e mappatura delle criticità lungo il tracciato esistente; interventi di riqualificazione leggera, come il miglioramento della segnaletica; l’installazione di servizi a supporto, come aree di sosta attrezzate, colonnine di ricarica per biciclette elettriche e punti informativi; lo sviluppo di connessioni con il trasporto pubblico anche ferroviario; soluzioni per l’accessibilità, anche tramite tecnologie digitali, segnaletica inclusiva e percorsi dedicati (mappe tattili, loges).

GAREible

Il progetto GAREible, di cui Regione Liguria è capofila, intende promuovere e migliorare l’accessibilità al trasporto pubblico locale e alle ferrovie turistiche, in particolar modo per le persone a mobilità ridotta, favorendo altresì le connessioni intermodali e il collegamento alle reti Ten-T, per implementare una mobilità “per tutti” in un’ottica transfrontaliera. Con questa iniziativa, Regione Liguria intende realizzare un progetto pilota di rilevanza transfrontaliera, in grado di assicurare alla stazione di Genova Manin l’accesso e la godibilità da parte di tutti, con particolare attenzione alle persone fragili, portatrici di disabilità, siano essi pendolari o turisti.

«GAREible è un importante progetto transfrontaliero con cui vogliamo promuovere e migliorare l’accessibilità al trasporto pubblico locale e alle ferrovie turistiche, in particolar modo per le persone con ridotta mobilità – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola − siamo dunque orgogliosi di essere capofila di un’iniziativa inclusiva, con l’obiettivo primario di non lasciare nessuno indietro. Con l’ausilio di partner importanti, da Toscana e Francia, porteremo avanti la progettazione pilota di un ascensore pubblico per persone diversamente abili che connetta piazza Manin all’omonima stazione della Genova-Casella. Sarà un modo utile per scambiare conoscenze e buone pratiche, fondamentali per lo sviluppo delle nostre città e soprattutto per il benessere dei cittadini. Regione Liguria dimostra così, ancora una volta, la sua massima attenzione verso questo tipo di tematiche in tutti i campi. Dall’edilizia residenziale a quella scolastica passando per le opere di rigenerazione urbana e i trasporti pubblici, lavoriamo per mettere l’accessibilità al primo posto».

L’intervento che la Regione Liguria intende implementare presso la stazione di Manin è la progettazione di un ascensore pubblico che connetta una piazza centrale della città – ben servita dai mezzi – al sito della stazione, posto ad una quota superiore con circa 15 metri di dislivello, quindi attualmente di difficile accesso.