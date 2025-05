Sbarca nel capoluogo ligure Enel Energy Bar, un ciclo di incontri di formazione aperti al pubblico in cui l’azienda nello store di via Brignole de Ferrari spiegherà ai cittadini come ottimizzare i consumi di energia e risparmiare in bolletta. Gli incontri si terranno il 20 e 27 maggio in via Brignole de Ferrari 22 R dalle 12 alle 13.

Il primo tema affrontato da Enel Energy Bar sarà l’efficienza energetica, con la proiezione di video sull’ottimizzazione dei consumi e i consigli di un esperto del settore. Inoltre, sarà possibile provare Enel Lumiè, un servizio innovativo e all’avanguardia per aiutare le famiglie a monitorare i propri consumi energetici e a individuare come ridurne la spesa.

Attraverso la compilazione di un questionario personalizzato e la lettura delle bollette energetiche, Enel Lumiè analizza, grazie a un innovativo algoritmo, l’efficienza energetica dell’abitazione di chi ne fa richiesta. Il software identifica le aree problematiche, gli impianti non ottimizzati o l’utilizzo di apparecchiature obsolete.

«Con questo ciclo di incontri – spiega Luigi Fabrizio Susco, responsabile B2C Area Nord Ovest di Enel – vogliamo sensibilizzare la cittadinanza sulla possibilità di ottimizzare i propri consumi, e quindi risparmiare in bolletta, efficientando la propria abitazione . Una delle soluzioni migliori consiste nel passaggio a prodotti ad alta efficienza energetica: un cambio di abitudini che favorisce la riduzione dei consumi complessivi della casa e promuove il rispetto dell’ambiente. Ma sono tante le possibilità di ottimizzazione e, presso gli store, i clienti vengono guidati verso una maggiore consapevolezza dei consumi combinando prodotti, commodity e servizi a valore aggiunto».