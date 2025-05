Il consiglio di amministrazione di Sanlorenzo spa ha approvato le informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2025: crescono i ricavi netti nuovo a 213,5 milioni di euro (+9,6% anno su anno). Ebitda a 37,0 milioni di euro (+8,5%), utile netto a 21,2 milioni di euro (+8%).

Backlog ordini pari a 1,2 miliardi di euro, di elevata qualità e per l’89% venduto a clienti finali, con consegne programmate fino al 2028. Guidance 2025 confermata.

La crescita del primo trimestre è guidata in particolare dall’ottima performance della divisione Superyacht (+10,4%) e dal contributo della divisione Nautor Swan (23,8 milioni di euro). Da un punto di vista geografico, spicca la tonicità dell’area Americhe (+40,6%) e l’ottima performance dell’area Europa (+8,6%), bacino storico del Sanlorenzo Club of Connoisseurs. La progressione a livello di Gruppo nel primo trimestre 2025, nonostante i fattori di incertezza a livello globale, è l’ennesima conferma della validità della strategia del Gruppo, che antepone la qualità dei ricavi e dunque della propria value proposition a 360° rivolta a una clientela selezionata altamente sofisticata, ad una crescita di breve termine dei volumi

L’ebitda è leggermente inferiore allo stesso periodo dell’esercizio precedente (17,5%) per effetto dell’acquisizione di Nautor Swan; escludendo tale effetto, la redditività avrebbe evidenziato un’ulteriore crescita.

Ebit a 26,8 milioni di euro, +4,2% rispetto al Q1 2024, con marginalità al 12,6%, un risultato coerente con la guidance 2025

L’utile netto evidenzia una marginalità che si mantiene double digit (10%), anche con il pieno consolidamento di Nautor Swan e dopo l’esborso per finanziare le acquisizioni del 2024.

Investimenti netti organici per 5,8 milioni di euro con un’incidenza sui ricavi netti nuovo pari al 2,7%.

Circa il 92% degli investimenti a parità di perimetro è stato destinato allo sviluppo di nuovi modelli, alle nuove gamme di prodotto e all’espansione della capacità produttiva distribuita tra i vari cantieri di proprietà del Gruppo.

La posizione finanziaria netta è pari a -28,1 milioni di euro a 31 marzo 2025, rispetto a una cassa netta pari a 29,1 milioni di euro al 31 dicembre 2024 e a 73,7 milioni di euro al 31 marzo 2024; la dinamica del primo trimestre è riconducibile alla tipica stagionalità del capitale circolante in Q1, in preparazione alla stagione di consegne nel Mediterraneo concentrata tra maggio e luglio. Il dato riflette inoltre il riacquisto di azioni proprie per 3,7 milioni di euro in Q1 2025 e l’acquisizione del 60% di Af Arturo Foresti srl, fornitore strategico di Bluegame, per 0,7 milioni di euro.

Il portafoglio ordini continua a garantire un elevato livello di visibilità sui ricavi futuri, con 699,7 milioni di euro riferibili al 2025 (coprendo già al 31 marzo il 71% del mid-point della Guidance 2025 ricavi netti nuovo) e 498,2 milioni di euro riferibili a ricavi per gli esercizi successivi.

Order intake nel Q1 2025 pari a 178,1 milioni di euro, in crescita del +5,9% rispetto al Q1 2024.

Massimo Perotti, presidente e chief executive officer della società, commenta: «Il nostro modello di business, unico nel panorama dello yachting internazionale e costruito meticolosamente intorno ai valori unici dei brand Sanlorenzo, Bluegame e Nautor Swan, ciascuno posizionato all’apice del proprio segmento di mercato e senza sovrapposizioni, si traduce anche in questo trimestre in un livello di profittabilità eccellente e in una visibilità invidiabile sul nostro percorso negli anni futuri. Stiamo rafforzando continuamente la nostra leadership nei segmenti più remunerativi e resilienti del mercato, in particolare dai 30 ai 50 metri, che unisce la solidità di una base clienti estremamente sofisticata e facoltosa con un sistema produttivo semi-custom che garantisce qualità e minimizzazione dei rischi di commessa. Tale posizionamento mitiga fortemente l’incertezza derivante dalla politica dei dazi americani. Le Americhe rappresentano in Q1 circa il 21% del nostro fatturato, ma solo l’8% è riferito a clienti con passaporto statunitense e meno del 5% su imbarcazioni di dimensioni inferiori ai 30 metri. Continua con grande stabilità il percorso di crescita graduale e sostenibile del Gruppo Sanlorenzo che ci consente di essere ottimisti sulle prospettive di creazione di valore per tutti i nostri stakeholder e di confermare la Guidance 2025».