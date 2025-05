Il 15 maggio si è tenuta l’assemblea dei soci della Banca Passadore & C. per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2024, il 137° dalla fondazione della banca. Il totale delle masse amministrate sale a 12 miliardi e 380 milioni. Il risultato dell’esercizio, il migliore della storia della banca, determina un indice di redditività (RoE) pari al 25,9%. Il riparto dell’utile prevede significativi accantonamenti a riserva e un dividendo di € 1,50 per azione, in aumento (+20%) rispetto all’anno precedente. Il rapporto crediti deteriorati netti sul totale dei crediti scende allo 0,89%, come sempre in assenza di cessioni di non performing loans, con un coverage ratio di quasi il 65%. Il coefficiente patrimoniale “CET 1 ratio” sale di circa 300 punti base al 19,5%, livello ampiamente superiore al corrispondente coefficiente di capitale richiesto dalla Banca d’Italia.

Ammontare (€) Variazione Raccolta diretta 5.109 milioni +12,0% Impieghi operativi 2.318 milioni +0,7% Depositi titoli 7.271 milioni +14,5% Utile netto 90,1 milioni +11,9%

Come previsto nel nuovo Piano Strategico 2025-2027, nel quadro delle iniziative di espansione territoriale la banca ha valutato favorevolmente le opportunità esistenti nell’area di Bologna; entro l’estate sarà operativa una nuova filiale nel capoluogo emiliano situata in un prestigioso palazzo affacciato su Piazza Maggiore.

Il prossimo 13 giugno, dopo un’imponente opera di ristrutturazione durata tre anni, si terrà l’inaugurazione del rinnovato palazzo della sede di Genova che verrà presentato agli azionisti della banca con un evento dedicato; i lavori hanno riguardato la realizzazione di due nuovi piani destinati a uffici, zone hospitality (con ristorante privato, roof garden e museo multimediale) e aree per il welfare aziendale (con una trattoria per i dipendenti e una nuova “area relax” interna). L’immobile è stato inoltre oggetto di una profonda riqualificazione energetica utilizzando le tecnologie più innovative in tema di sostenibilità ambientale, con l’installazione, tra l’altro, di un sofisticato impianto di geotermia e due campi fotovoltaici.

Nel primo trimestre del 2025 i dati di bilancio si confermano in crescita rispetto ai 12 mesi precedenti: i depositi crescono dell’11,4% e gli impieghi operativi del 3,7%; i titoli in deposito aumentano dell’8,7%. L’utile netto del trimestre aumenta a 22,6 milioni (+4% rispetto a quellodell’analogo periodo dell’anno precedente) e determina un RoE superiore al 20%. L’indice CET1 sale oltre il 20,5% e il NPL ratio si conferma allo 0,9%.