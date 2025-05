Porti, Piana: “Zls della Spezia pronta per essere resa operativa”

"Non resta che attendere la firma ministeriale del Dpcm istitutivo"

«Regione Liguria ha prontamente aggiornato il Piano di Sviluppo Strategico, che aveva in una prima versione approvato a giugno 2024, con le osservazioni ministeriali recepite venerdì scorso. Non resta che attendere la firma ministeriale del Dpcm istitutivo, per dare avvio ai 14 anni di operatività della Zls. Regione Liguria, come avvenuto per la Zls di Genova, presiederà il comitato di indirizzo a cui parteciperanno anche i rappresentanti delle altre regioni coinvolte».

