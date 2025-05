Nova Connect Meetup, serata dedicata al Venture Building con ospiti e testimonianze

Figure di riferimento in questo campo condivideranno esperienze, strategie e casi concreti su come trasformare idee innovative in startup di successo grazie a percorsi strutturati di venture building.

L’ evento è dedicato al venture building e a come rappresenti un approccio strutturato per sviluppare nuove imprese, combinando risorse, competenze e metodologie per accelerare nascita e crescita di startup innovative. Un modello che integra strategia, execution e validazione continua per affrontare il mercato con maggiore solidità e visione.

