Formazione, apre Performa! nuovo bando regionale a tema green e digitale

2,5 mln dal Fse per lavoratori e disoccupati

Il nuovo bando, spiega una nota della Regione, nasce dal dialogo con il mondo dell’impresa e, in particolare, con le Camere di commercio della Liguria. “Un’occasione significativa per decine di lavoratori o di disoccupati che stanno cercando impiego per arricchire il bagaglio professionale al fine di migliorare la propria posizione o trovarne una. I temi green e digitali sono da tempo al centro della vita quotidiana ed è giusto far sì che i liguri possano implementare questo tipo di conoscenze. Parliamo di un finanziamento considerevole di 2,5 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo per una misura che siamo certi avrà grande successo e porterà benefici a imprese e lavoratori”.

