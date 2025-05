La Liguria con 33 Bandiere Blu si conferma anche nella stagione 2025 la prima regione d’Italia per le località di mare premiate. Rispetto allo scorso anno, però, perde una bandiera, quella di Ceriale. La tradizionale consegna delle Bandiere Blu si è tenuta questa mattina a Roma.

A livello nazionale le spiagge italiane promosse a pieni voti dalla Foundation for Environmental Education (Fee) sono aumentate: quest’anno sono 246 le località che sono state riconosciute Bandiera Blu 2025, 10 in più rispetto allo scorso anno (15 sono i nuovi ingressi, 5 i Comuni non confermati). In totale le spiagge premiate sono 487.

In testa alla classifica resta la Liguria con 33 località premiate (come detto una in meno del 2024). Sul podio anche la Puglia con 27 riconoscimenti (3 nuovi ingressi) e la Calabria con 23 Bandiere Blu (3 in più dello scorso anno).

Tra le conferme c’è Sestri Levante che ha ottenuto il riconoscimento anche per la Baia delle Favole Nord che si va ad aggiungere ai lidi di Portobello, Spiaggia Renà, Riva Trigoso.

Ecco le Bandiere Blu della Liguria:

Bordighera Sanremo Riva Ligure Santo Stefano al Mare San Lorenzo al Mare Imperia Diano Marina Laigueglia Borghetto Santo Spirito Loano Pietra Ligure Borgio Verezzi Finale Ligure Noli Spotorno Bergeggi Savona Albissola Marina Albisola Superiore Celle Ligure Varazze Sori Recco Camogli Santa Margherita Ligure Chiavari Lavagna Sestri Levante Moneglia Framura Bonassola Levanto Lerici

I criteri in base ai quali vengono assegnate le Bandiere blu sono 32 e si va dallaqualità dell’acqua (che deve aver passato i test di Arpa con valori ottimali negli ultimi quattro anni) alla funzionalità degli impianti di depurazione, dalla gestione dei rifiuti all’accessibilità, dalla sicurezza dei bagnanti alla valorizzazione delle aree naturalistiche. Contano, poi, anche sostenibilità ed educazione ambientale.