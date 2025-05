Parte oggi la prima fase di intensificazione del servizio della linea 782 Santa Margherita Ligure – Portofino: 13 nuove coppie di corse affiancano le 40 già esistenti, per un totale di 53 coppie di corse giornaliere, portando così la frequenza tra una corsa e l’altra a 15 minuti nella fascia oraria 8.30 – 19.30. Un incremento dell’offerta di servizio per rispondere alla crescita di domanda nei mesi primaverili.

Il servizio così rimodulato sarà in vigore fino al primo luglio, quando verrà ulteriormente implementato grazie all’inserimento di altre 10 coppie di corse, nella fascia serale, per consentire a cittadini e turisti di vivere il borgo e la riviera “by night”, muovendosi a bordo dei mezzi pubblici.

I nuovi orari della linea 782 sono disponibili nella sezione “Orari linee provinciali” del sito Amt.

Si ricorda che sulla linea 782 è necessario munirsi del biglietto dedicato, acquistabile tramite App Amt o a bordo bus, “tappando” la carta di credito sul lettore presente sulle validatrici. L’acquisto tramite carta è a disposizione anche sui totem Ila presenti in piazza Vittorio Veneto a Santa Margherita Ligure e al capolinea Amt di Portofino.

Tra i titoli di viaggio validi a bordo della 782 anche il giornaliero MetDaily e gli abbonamenti annuali XXL, under 26, agevolato e i gratuiti Under 14 e Over 70.