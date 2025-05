Il programma di educazione all’imprenditorialità di Junior Achievement Italia, accreditato al ministero dell’Istruzione e del Merito, ha coinvolto oltre 180 studentesse e studenti finalisti delle scuole secondarie di secondo grado della regione, raddoppiando i numeri della scorsa edizione.

A vincere sono stati gli alunni della classe 4a AFM del IIS Bergese-Rosselli di Genova (team Lolly).

Le classi che prendono parte a Impresa in Azione, guidati da docenti e Dream Coach, manager d’azienda volontari, danno vita a mini-imprese di cui curano la gestione in tutti gli aspetti: dall’ideazione al lancio sul mercato.

Nel corso dell’anno scolastico hanno la possibilità di acquisire non solo competenze imprenditoriali, ma anche soft skills come la capacità di lavorare in team o di rispettare le scadenze o l’empatia e una maggior consapevolezza di sé e delle proprie capacità.

La mini-impresa vincitrice ha realizzato un lecca lecca che identifica il tasso alcolemico. La giuria ha apprezzato la capacità di coniugare una finalità sociale con freschezza e originalità dell’idea.

Il team vincitore parteciperà ai Campionati Nazionali di Imprenditorialità che si terranno a Bergamo il 4 e 5 giugno. In questa occasione, le studentesse e gli studenti finalisti si confronteranno con i vincitori delle altre competizioni territoriali di Impresa in Azione, ma anche con alunne e alunni di altre scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia che hanno svolto un diverso percorso di Pcto orientato allo sviluppo della competenza imprenditorialità.

La classe che in quest’occasione più si contraddistinguerà per l’idea imprenditoriale, per lo sviluppo di abilità e competenze richieste dal mondo del lavoro, per l’innovazione e la sostenibilità del prodotto e/o servizio realizzato vincerà il premio Miglior Mini-Impresa Junior Achievement e parteciperà alla più grande manifestazione europea di imprenditorialità, GEN-E 2025, che quest’anno si terrà in Grecia, ad Atene, dall’1 al 3 luglio.

«I rapidi cambiamenti tecnologici fanno sì che alunne e alunni che completano i loro percorsi scolastici e si affacciano al mondo del lavoro debbano possedere sia competenze trasversali sia skill nuove e in linea con le richieste delle aziende. La riduzione del periodo di transizione scuola-lavoro richiede, pertanto, uno sforzo congiunto di più attori che vede protagonisti tanto la scuola, quanto le associazioni e le aziende. Il programma Impresa in Azione è un esempio di come ciò possa realizzarsi − dichiara Miriam Cresta, ceo di JA Italia − siamo molto orgogliosi di tutti i progetti presentati oggi e dell’impegno e dell’entusiasmo dimostrati da ragazze e ragazzi e ci auguriamo che possano portare con sé questa esperienza e le competenze apprese nei loro futuri percorsi».

Gli altri premi assegnati

Premio per il miglior stand espositivo: team “Survitals” del Deledda International School di Genova; Menzione Speciale per il miglior pitch in pubblico: team “Food Loop” del ISS Bergese- Rosselli di Genova. Vince il premio di Fondazione Compagnia di San Paolo per il progetto “Impresa in Azione – Impatto Sociale” il team “Dogtivity” del IIS Gastaldi-Abba di Genova, con una app che consente di mettere in connessione persone che hanno bisogno di addestramento specifico per cani con esperti che possono fornirlo.