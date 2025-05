Il Consiglio di amministrazione del Banco di Desio e della Brianza spa – presente in territorio ligure a seguito dell’acquisizione di 48 sportelli ex Carige da Bper su Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Ventimiglia – ha approvato la Relazione finanziaria trimestrale consolidata al 31 marzo 2025.

Nel primo trimestre dell’anno, il Banco ha registrato un utile netto consolidato pari a 37,0 milioni di euro, confermando la solidità della redditività nonostante il contesto di ribasso dei tassi. Il Roe annualizzato si attesta al 9,9%, mentre il margine operativo è pari a 60,9 milioni di euro, sostenuto dalla crescita delle commissioni nette.

I coefficienti patrimoniali evidenziano un ulteriore rafforzamento, con un CET1 al 17,6% e un Total Capital Ratio al 18,3%.

Di seguito principali indicatori economici e patrimoniali di periodo:

Redditività

Utile netto consolidato pari a 37,0 milioni di euro (ex 39,1 milioni di euro al Q1 2024, -5,5%)

Buona redditività (Roe annualizzato al 9,9%) con costo del rischio pari a 15 bps

Margine operativo pari a 60,9 milioni di euro (74,9 mln al Q1 2024) con commissioni nette in aumento (+1,1 milioni di euro e +2,1%) e margine di interesse in riduzione del 6,6% influenzato dalla dinamica negativa dei tassi di interesse Cost income ratio al 59,0% (56,7% al Q1 2024)

Sostegno all’economia

Impieghi verso la clientela ordinaria in crescita a 12,1 miliardi di euro (+0,2% rispetto a YE 2024)

Raccolta diretta pari a 15,4 miliardi di euro (-2,7%)

Raccolta indiretta in crescita pari a 22,7 miliardi (+0,5%, di cui clientela ordinaria in aumento dell’1,2%)

Affidabilità

Incidenza dei crediti deteriorati: Npl ratio lordo al 3,2% e netto all’1,7% (rispettivamente pari al 3,1% e all’1,6% a YE 2024)

Livelli di coverage sui crediti deteriorati pari al 49,9% (ex 50,4%); coverage sui crediti deteriorati al netto delle garanzie pubbliche Mcc e Sace pari al 56,1% (ex 57,3%) con copertura dei bonis pari all’1,00% (ex 1,02 %)

Stabilità finanziaria confermata con indicatore LCR a 196,1% (ex 191,6%) e Nsfr1 al 134,6% (ex 137,3%)

Solidità patrimoniale

Continuo rafforzamento di Banco Desio confermato dal rating “investment grade” (BBB-) attribuito da S&P Global Ratings (“S&P”) in data 5 marzo 2025

Coefficienti

Cet 1: Banco Desio Brianza 19,6% Gruppo Banco Desio 17,6% Gruppo Brianza Unione 12,6%

Tier 1: Banco Desio Brianza 19,6% Gruppo Banco Desio 17,6% Gruppo Brianza Unione 13,4%

Total Capital: Banco Desio Brianza 20,5% Gruppo Banco Desio 18,3% Gruppo Brianza Unione 15,1%

Sostenibilità

Confermato Corporate rating Ser assegnato dall’agenzia Standard Ethics in “EE / Strong”, con

visione di lungo termine positiva