La giunta comunale di Rapallo ha approvato, con delibera unanime, un pacchetto di agevolazioni economiche a favore delle famiglie che intendono iscrivere i propri figli ai centri estivi accreditati per l’estate 2025.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle politiche sociali a sostegno delle famiglie e della promozione dell’aggregazione educativa e ricreativa per i minori.

I contributi saranno graduati in base all’Isee famigliare, con un tetto massimo di 20 mila euro per poter accedere ai benefici. Le quote settimanali a carico delle famiglie varieranno da 65 a 160 euro, con sconti significativi per le fasce di reddito più basse e ulteriori riduzioni in caso di frequenza parziale.

Il provvedimento mira a garantire pari opportunità di accesso alle attività educative estive, sostenendo le famiglie con maggiori difficoltà economiche e favorendo la partecipazione dei minori a percorsi di socializzazione e crescita.

Il Comune ha inoltre confermato i criteri di selezione in caso di richieste superiori alla disponibilità di bilancio, privilegiando le dichiarazioni Isee più basse e, in caso di parità, la data di presentazione della domanda.

Sono previste anche misure di supporto per i minori con disabilità, con contributi economici specifici destinati ai gestori per garantire la presenza di personale educativo adeguato.

Infine, è stato rinnovato il sistema di gratuità parziale per l’utilizzo di locali comunali da parte dei centri accreditati, in base al numero complessivo di iscrizioni ricevute.

Tutti i dettagli, comprese le tabelle Isee e le modalità per accedere ai contributi, saranno disponibili a breve sul sito istituzionale del Comune di Rapallo, mentre il bando per accedere alle agevolazioni sarà pubblicato il prossimo 19 maggio.