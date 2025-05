Più imprese nei servizi e nell’edilizia. Stabili le imprese dell’industria. Meno imprese nel commercio e nell’agricoltura. Sono alcune delle evidenze che emergono dall’analisi della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Movimprese che fotografa l’andamento demografico delle imprese in provincia della Spezia nel 1° trimestre 2025.

Con 20.568 imprese registrate al 31 marzo 2025, il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo di 66 unità che, in termini di crescita, si traduce in un +0,32%.

«Il saldo tra iscrizioni e cessazioni – commenta il segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Marco Casarino – è positivo per il secondo anno consecutivo: si conferma quindi il trend positivo per la provincia spezzina già evidenziato dall’analisi annuale. Considerando il contesto geopolitico – aggiunge – è inoltre significativo che il tasso di crescita della provincia spezzina sia migliore rispetto a Liguria, Nord Ovest e Italia».

Il confronto tra aree geografiche evidenzia infatti come, nel 1° trimestre 2025, il dato relativo al tasso di crescita delle imprese dello spezzino sia contrassegnato dal segno più (+0,32%) registrando una performance migliore sia rispetto al dato regionale (tasso di crescita regionale -0,05%) che rispetto ai tassi di crescita del Nord Ovest (-0,07%) e nazionale (-0,05%), contrassegnati, tutti e tre, da segno meno.

Facendo un confronto con i dati del primo trimestre 2024, si rileva un decremento nel numero delle nuove aperture, passate dalle 438 del 1° trimestre 2024 alle 414 del 1° trimestre 2025 (-24) e nel numero delle cessazioni non d’ufficio che dalle 357 del 1° trimestre 2024 sono scese alle 348 dei primi tre mesi dell’anno in corso (-9).

Analizzando il tasso di iscrizione, si rileva una diminuzione essendo il relativo dato passato dal 2,12% del 1° trimestre 2024 al 2,02% del 1° trimestre 2025. Una diminuzione, pur meno marcata, si registra anche nel tasso di cessazione sceso dall’1,73% del 1° trimestre 2024 all’1,70% del 1° trimestre 2025.

I settori in cui si concentra le crescita maggiore sono i servizi (+0,42%) e le costruzioni (+0,06%) mentre si registra una contrazione nell’agricoltura (-0,35%) e nel commercio (-0,74%). Stabile, ossia senza variazioni, il comparto dell’industria.

Analizzando la forma giuridica, si evidenzia una crescita delle imprese individuali e, soprattutto, delle società di capitale. Nel dettaglio, le imprese individuali, che rappresentano il 47% del totale delle imprese registrate in provincia della Spezia, sono aumentate di 7 unità (saldo che in termini di tasso di crescita si traduce in un +0,07%), mentre le società di capitale, che rappresentano invece il 32% delle imprese registrate, sono aumentate di ben 89 unità, dato a cui corrisponde un tasso di crescita dell’1,35%.

Sempre dal punto di vista dell’assetto giuridico, si registra una diminuzione per le società di persone (saldo -26, con un tasso di crescita pari al -0,72%) e per le altre forme (saldo -4, con un tasso di crescita del -0,67%).