Il gruppo genovese Oceanly ha firmato un contratto per il proprio sistema operativo Performance con due società del gruppo norvegese BW (uno dei più grandi armatori del mondo con oltre 600 navi in proprietà o gestione).

Performance è un software di tecnologia avanzata per monitorare a distanza e controllare tutti i parametri di navigazione e propulsione di una nave.

Oceanly fornisce la reportistica giornaliera, totalmente automatizzata, che va ben oltre quella prevista dalle norme in vigore, per circa 70 navi del gruppo, le più complesse: Lng e Lpg, ovvero tankers per il trasporto di Gas di Petrolio liquefatto e Gas naturale liquefatto.

Presente in Italia, Norvegia, Danimarca, Georgia e Filippine ma prossima a sbarcare anche altri paesi asiatici, Oceanly, azienda genovese, annovera oggi tra i suoi clienti colossi come Dynagas, Odfjell, Nakilat, MSC Crociere e Columbia Ship Management, avendo parallelamente conquistato una posizione dominante nel settore del trasporto Lng con una presenza su 160 navi gasiere con il sistema Performance a bordo.

Oceanly ha sviluppato quattro prodotti che si integrano in un’unica suite, Performance Enterprise, che è considerata all’avanguardia nel mondo per i sistemi di controllo in remoto delle navi anche attraverso l’applicazione del Machine learning e ora anche dell’intelligenza artificiale.

Alla Norshipping di Oslo in giugno, verrà lanciato ufficialmente l’ultimo software della soluzione Performance, Ecopac, che consente il controllo in remoto di tutti i dispositivi elettrici di bordo, diminuendone la velocità in maniera automatica in funzione del consumo elettrico, consentendo notevolissimi risparmi di combustibile con conseguente diminuzione delle emissioni nocive in aria.

(foto dal sito ufficiale Oceanly)