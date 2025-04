Il castello di Campo Ligure, uno dei borghi più belli d’Italia, sarà nuovamente accessibile al pubblico a partire da giovedì 1° maggio 2025, per tutta la stagione primaverile ed estiva, con i seguenti orari: sabato e domenica, dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Durante questo periodo, sono in corso i lavori di restauro del castello e l’allestimento di un nuovo percorso museale che arricchirà ulteriormente l’esperienza di visita.

Nonostante gli interventi in atto, il sito resta fruibile grazie alla presenza degli accompagnatori della Cooperativa Dafne, che saranno a disposizione per guidare i visitatori in una suggestiva salita alla torre del castello, da cui si gode una vista mozzafiato sul borgo e sulle valli circostanti.

L’iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per riscoprire questo gioiello architettonico e naturale, in attesa del completamento dei nuovi spazi museali. La visita alla torre, ricca di fascino e storia, è l’ideale per trascorrere qualche ora tra cultura, natura e panorami incantevoli.

Per informazioni e prenotazioni: telefono 351 980 7931, musodellafiligrana@gmail.com, www.dafnet.it/presidi-culturali/castello-di-campo-ligure