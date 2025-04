La cybersicurezza sta diventando uno dei temi più importanti per le imprese e non soltanto. Guardando a questa, è una concreta occasione per le aziende che devono adeguarsi agli standard di sicurezza informatica l’evento che il Polo Dltm promuove giovedì 8 maggio: “Adeguamento alla Direttiva NIS2: riferimenti normativi, strumenti e servizi per le imprese”.

Nella sala Marmori messa a disposizione dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, nella sede di piazza Europa 16 alla Spezia, dalle 14.30 (registrazioni a partire dalle 14) prenderà il via una serie di interventi sulle opportunità e i servizi di adeguamento, tenuti da esperti in forza ad aziende leader nazionali e internazionali quali: Futura Automazioni, Cisco, Vodafone, For J, Computer Gross, Sea Data System.

La direttiva europea NIS2 istituisce un quadro giuridico unificato per sostenere la cybersicurezza in 18 settori critici in tutta l’Ue e invita gli Stati membri a definire strategie nazionali in materia e a collaborare con l’Unione per la reazione e l’applicazione transfrontaliere.

La sicurezza informatica comporta la protezione delle reti e dei sistemi informativi (NIS), dei loro utenti e di altre persone interessate da incidenti e minacce informatiche.

Dopo un’introduzione sulla direttiva e su cosa comporti per le imprese, l’evento approfondirà le soluzioni tecnologiche e cloud, la formazione cyber e illustrerà come analizzare il livello di compliance dell’azienda.

A concludere, networking e condivisione di esperienze.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

È richiesta la registrazione a questo link.