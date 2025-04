Parte male la stagione balneare a Santa Margherita. A seguito dell’esito sfavorevole delle analisi effettuate da Arpal sul campione prelevato nel punto “spiaggia di ghiaia” due giorni fa, il sindaco ha firmato oggi, mercoledì 30 aprile 2025, l’ordinanza di divieto di balneazione.

Nello specifico il divieto riguarda lo specchio acqueo antistante la spiaggia libera di via A. Gramsci, delimitato a Est alla base della scogliera della darsena dell’Hotel Helios – angolo Piazza del Sole fino alla spiaggia libera di via A. Doria antistante l’Hotel Lido Palace e delimitato a Sud-Ovest dal pennello in massi naturali alla foce del Torrente San Siro.

La zona rimarrà interdetta con effetto immediato, da oggi sino al primo esito favorevole dei campionamenti suppletivi e al conseguente provvedimento di riapertura.