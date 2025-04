Per EdiliziAcrobatica il primo trimestre 2025 si è chiuso con un aumento del numero dei clienti del 30,5% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, accompagnato dalla crescita del numero dei contratti sottoscritti, che sono passati dai 7.241 del primo quarter 2024 agli attuali 7.384, con un incremento anno su anno del +2%.

Per l’azienda si tratta “di un ottimo risultato che conferma la fiducia sempre crescente nel Gruppo, in particolare nel core dell’azienda, l’edilizia su fune, che specialmente in Italia prende sempre più piede, confermandosi la pietra angolare su cui anche nei prossimi mesi poggeranno nuovi progetti di crescita e sviluppo”, scrive EdiliziaAcrobatica nel comunicato stampa .

Tra i risultati del primo trimestre, un accordo che prevede servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria con una delle principali catene alberghiere mondiali, che in Italia conta oltre 60 strutture tra dirette che associate.

Anna Marras, ceo di Acrobatica Group dichiara: “Apriamo questo 2025 con dei dati assolutamente positivi che sono il risultato di una serie di azioni che abbiamo messo in campo su tutte le nostre linee di business. In particolare, però, voglio mettere l’attenzione sul fatto che il nostro successo, in un settore complesso come è quello dell’edilizia, non è legato solo alla nostra tecnologia, ma anche alle persone che compongono il nostro Gruppo e alle quali ci dedichiamo costantemente, aiutandole e sostenendole nella loro crescita, personale e professionale, attraverso percorsi di formazione dedicati. In questi anni abbiamo fondato diverse Academy, sia per i commerciali, che per i manager e, nel passato più recente abbiamo dato vita a una vera e propria scuola di formazione per operatori su fune, la WallmanW Academy che si trova a Torino e che ogni mese istruisce circa la nostra tecnica i nuovi entrati in Acrobatica. Una Academy che nei primi due mesi dell’anno ha formato 100 nuovi operatori entrati a far parte della nostra famiglia Acrobatica».