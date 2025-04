Le forti piogge nella notte tra il 16 e 17 aprile hanno allagato la strada intercomunale Ortovero-Villanova d’Albenga in località Torrè Tenaighe, rendendola impraticabile.

Il Comune ha dovuto adottare una ordinanza di chiusura al transito.

«La situazione dei collegamenti in valle Arroscia è difficile ormai da quasi un anno a causa del senso unico in località Coasco a Villanova sulla SS 453, con l’installazione di un impianto semaforico a titolo cautelativo per il rischio di crollo di un immobile adiacente alla strada − afferma il sindaco Osvaldo Geddo − la temporanea chiusura della intercomunale Ortovero-Villanova, unica alternativa alla SS 453, a senso unico alternato, ha messo ulteriormente in evidenza l’urgenza di ritornare a condizioni di normale transitabilità nei due sensi di marcia anche in prossimità di località Coasco a Villanova».

Il primo cittadino aggiunge: «Il Comune di Ortovero mantiene un costante contatto con il Comune di Villanova, che, con il supporto con la prefettura di Savona, ha la competenza per procedere alla demolizione, vista la pronuncia del Tar Liguria che ha respinto il ricorso della proprietaria del fabbricato contro le ordinanze del sindaco villanovese che la obbligavano a demolire e smaltire la struttura edilizia pericolante. Il problema riguarda tutti i Comuni a monte del restringimento a Villanova e quindi Ortovero, Vendone, Onzo, Ponterotto, Ranzo, Borghetto, Vessalico, Pieve di Teco e i comuni dell’alta valle Arroscia che gravitano molto sull’albenganese pur essendo in Provincia di Imperia».

Per Geddo: «Il fatto accaduto quest’oggi impone un’accelerazione e dei tempi delle procedure per giungere al superamento del problema che ha già causato ingenti danni all’economia della valle Arroscia. Purtroppo Anas ritiene di non essere competente per questo intervento di messa in sicurezza del transito, nonostante la strada statale 453 sia a suo carico. Questa indisponibilità rappresenta un grande limite che mette i comuni in difficoltà, in quanto non strutturati per affrontare la situazione viaria».