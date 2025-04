Si è svolta ieri sera, a bordo della nave Excellent di Gnv (Gruppo Msc), la quinta edizione del galà di beneficenza “Lo Sport a sostegno delle diverse abilità”, l’evento solidale ideato da Agostino Banchi e organizzato dai Rotary Club genovesi con il patrocinio della Regione Liguria, a sostegno della Fondazione Cometa Blu.

Circa 350 partecipanti hanno preso parte alla serata, contribuendo a una raccolta fondi di 40.000 euro, destinati a finanziare attività occupazionali, progetti dedicati al tempo libero e percorsi di autonomia abitativa per bambini e giovani con autismo e disabilità. Negli anni, il galà ha sostenuto numerosi progetti della Fondazione, come la gestione di due appartamenti donati da famiglie liguri e collocati nei comuni di Genova e Zoagli ora dedicati al co-housing e il “Progetto Weekend”, un’esperienza immersiva che consente ai ragazzi di vivere momenti di condivisione e crescita senza la presenza dei genitori, sviluppando relazioni e nuove autonomie.

Ad accogliere gli ospiti a bordo della nave, il comandante Antonino De Luca, per una serata che ha visto alternarsi le testimonianze di atleti e sportivi liguri, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento fondamentale di inclusione, crescita personale e conquista di indipendenza per i ragazzi con disabilità. I Rotary genovesi hanno inoltre premiato per meriti sportivi la campionessa Chika Costantini.

Promotori dell’evento, a cui hanno partecipato anche le famiglie e gli educatori di Cometa Blu con i loro ragazzi, sono stati i Club Rotary genovesi da sempre attivi nel sociale e per la serata rappresentati dal capofila Rotary Club Genova San Giorgio, presente con il past president, Agostino Banchi e la presidente Lucia Aliverti. Quest’anno, per la prima volta, hanno partecipato all’evento con tanto entusiasmo anche i ragazzi del neocostituito Rotaract Genova San Giorgio, con la presidente Viola Sanquirico.

A fianco dell’iniziativa, in qualità di Main sponsor, oltre a Gnv, ha rinnovato il suo sostegno Banca Patrimoni Sella & C.