FastWay, Charge point operator (Cpo) indipendente italiano specializzato nella ricarica in alta potenza, inaugura a Genova le prime stazioni di ricarica. Le due nuove infrastrutture, una nei pressi dell’Ospedale San Martino in via Scribanti e l’altra alla Foce in via Cecchi, offrono una potenza di 50 kW erogabile mediante due connettori CCS2 in corrente continua. Si tratta di soluzioni pensate principalmente per le esigenze di cittadini che hanno bisogno di ricaricare il proprio veicolo in meno di un’ora, mentre svolgono altre attività nelle vicinanze.

Oltre alla stazione di via Scribanti e via Cecchi, FastWay ha già completato l’installazione di altre due stazioni di ricarica Fast in via Gianelli e in via Caffa, sempre da 50 kW. A queste si aggiungono, inoltre, le 6 stazioni di ricarica Super Fast, posizionate in piazza Piaggio Rocco, via Cantore, via Isonzo, Salita della Provvidenza, via Strozzi e via Geirato, tutte con una potenza di 120 kW e destinate ad utenti che abbiano necessità di effettuare soste ancora più brevi (circa 30 minuti).

Queste stazioni saranno attivate nei prossimi mesi nell’ambito di un piano più ampio che prevede 30 nuove attivazioni nell’intero capoluogo entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda di infrastrutture di ricarica efficienti e sostenere la transizione verso una mobilità sostenibile in città. Una parte significativa delle infrastrutture che verranno realizzate rientra nell’ambito del bando Pnrr 2024 del quale FastWay è il primo assegnatario a livello nazionale per numero di infrastrutture finanziabili.

«Genova rappresenta una città chiave nel nostro piano di espansione – ha dichiarato Paolo Esposto, ceo di FastWay – Grazie alla sua conformazione territoriale e all’elevato numero di abitanti, la richiesta di infrastrutture di ricarica veloci ed efficienti è sempre più sentita. Nonostante l’estrema difficoltà di reperimento della potenza sulla rete elettrica cittadina, indispensabile per poter realizzare le nostre stazioni di ricarica rapida, siamo riusciti comunque a realizzare l’ambizioso piano previsto per la città di Genova, con l’obiettivo di rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile e conveniente per cittadini e turisti».

A livello nazionale, FastWay è risultata assegnataria di 1.207 stazioni di ricarica rapida nei centri urbani e 173 stazioni sulle strade extraurbane a fronte di un finanziamento complessivo di circa 34 milioni di euro, pari a circa un terzo delle aggiudicazioni totali del bando Pnrr 2024 per le infrastrutture di ricarica.

Ogni stazione è accessibile tramite l’App FastWay per smartphone, che consente di localizzare le colonnine più vicine ed avviare le sessioni di ricarica, nonché attraverso le app dei principali fornitori di servizi di ricarica. Le colonnine sono, inoltre, dotate di un monitor che fornisce istruzioni dettagliate sull’utilizzo e informazioni in tempo reale sulla sessione di ricarica in corso, garantendo un’esperienza utente intuitiva e facilitata.

Ad oggi, FastWay conta in Italia oltre 300 punti di ricarica rapida installati, che salgono a 1.000 considerando anche le stazioni in fase di sviluppo.