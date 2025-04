Fondazione Compagnia di San Paolo ha presentato ieri, al Teatro Modena di Genova, il Documento programmatico pluriennale 2025-2028, un piano strategico che guiderà le azioni della Fondazione nei prossimi quattro anni, proseguendo una storia di impegno lunga oltre quattro secoli.

«Il Piano rappresenta un concreto esercizio di programmazione strategica con al centro i valori fondamentali delle persone e delle comunità, coerentemente con la missione storica della Fondazione. Si tratta di un piano flessibile, frutto di un processo partecipativo e condiviso, concepito per essere attuabile fin da subito con il contributo cruciale e sinergico degli Organi della Compagnia, della struttura operativa e di numerosi stakeholder ed esperti esterni, a cui va il nostro sentito ringraziamento – afferma Marco Gilli, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo – È un piano che si propone di contrastare tutte le forme di povertà e di ridurre le crescenti disuguaglianze con un approccio strutturale capace di favorire un cambiamento sistemico che generi uno sviluppo sostenibile. Siamo certamente focalizzati sul nostro territorio di riferimento, ma abbiamo l’ambizione di promuovere la crescita del Paese in una prospettiva e con un respiro internazionale. Puntiamo a soluzioni innovative e durature, utilizzando le risorse filantropiche come leve di trasformazione a servizio del bene comune, in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti di contesto e di anticipare i trend globali».

La pianificazione strategica della Fondazione Compagnia di San Paolo per i prossimi quattro anni si pone l’obiettivo di generare un impatto significativo sul Nord Ovest dell’Italia, considerando il contesto geopolitico e geoeconomico attuale a livello nazionale e internazionale, in particolare per quanto riguarda i temi cruciali della crisi climatica e del degrado ambientale, dell’accelerazione della transizione tecnologica, delle povertà e diseguaglianze, dell’inverno demografico.

Il piano strategico, inoltre si ispira alle migliori esperienze di fondazioni internazionali e declina alcuni dei principi chiave della filantropia moderna: fiducia, rischio e flessibilità.

«La Fondazione Compagnia di San Paolo rinnova il suo patto con il territorio: riconosce e valorizza il suo ruolo sussidiario per il bene comune insieme agli enti della società civile organizzata e alle istituzioni pubbliche con cui negli anni è stata costruita una relazione di fiducia. Vogliamo definire insieme obiettivi e priorità, focalizzandoci sugli effetti e sull’impatto dei progetti e semplificare le nostre procedure amministrative mettendo a disposizione strumenti erogativi aperti, programmati e riconoscibili – afferma Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo – Inoltre riconosciamo la nostra responsabilità di promuovere l’innovazione gestendo iniziative promettenti a rischio elevato e lavorando inoltre per ampliare gli strumenti, finanziari e non, a favore dello sviluppo sostenibile del territorio (erogazioni, capacity building, mission related investment) e per rendere le nostre risorse “flessibili”, rapidamente disponibili».

«Vogliamo migliorarci ogni giorno e per farlo abbiamo individuato quattro linee di metodo trasversali. Parlo di mobilitare risorse aggiuntive promuovendo azioni e investimenti congiunti con partner pubblici e privati anche internazionali; di rafforzare sempre il nostro ruolo di “learning organization”, di analizzare le nostre policy, sia per amplificare impatto, sia per promuovere iniziative su scala più ampia; e di attrarre competenze, talenti, progetti filantropici e investimenti anche a livello internazionale. La Fondazione intende così consolidare sempre di più il proprio ruolo di agente di trasformazione e innovazione», sottolinea Gilli.

La Compagnia prevede di destinare 1 miliardo di euro alle attività filantropiche nel prossimo quadriennio, di cui 700 milioni di euro per il cambiamento sistemico e progetti di impatto, 160 milioni di euro per l’attività filantropica della fondazione e la realizzazione di progetti diretti di grande portata, come il restauro e la rifunzionalizzazione del complesso della Cavallerizza Reale di Torino, 140 milioni di euro per Fondi nazionali, filantropici e progetti futuri.

«La programmazione economica della Fondazione Compagnia di San Paolo è pensata per essere sostenibile nel lungo termine. Assume il principio delle “due velocità”. Una prima velocità è legata alla programmazione annuale e pluriennale che declina i concetti di Fiducia, Rischio e Flessibilità per generare innovazione e un cambiamento sistemico, lavorando sulla rimozione delle cause dei problemi, rafforzando il tessuto sociale e economico attraverso alleanze con enti, istituzioni e attori sociali; la seconda per lo sviluppo di un numero limitato e selezionato di progetti di dimensione medio-grande nei quali l’obiettivo è un impatto in termini di effetti sull’ecosistema e di visibilità su scala non solo locale», indica Anfossi.

Il protocollo quadro con il Comune di Genova prevede risorse per 28 milioni di euro per il quadriennio 2024-2027 per progetti culturali, sociali e ambientali. Nel 2024, la Fondazione Compagnia di San Paolo ha destinato complessivamente 7 milioni di euro alla città di Genova, sostenendo un ampio ventaglio di interventi che rispecchiano l’approccio integrato e multidimensionale della Fondazione come il programma Articolo+1 che supporta progetti di politica attiva dedicati ai giovani disoccupati con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Nell’ambito del protocollo quadro con il Comune è stata inclusa anche una significativa componente di progetti speciali con particolare attenzione alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione degli spazi pubblici quale ad esempio il Restauro Albergo dei Poveri che con un investimento di 1,77 milioni di euro si pone l’obiettivo di offrire alla città di Genova un nuovo spazio dedicato alla produzione culturale.

Nel 2024 si è osservata una crescita degli stanziamenti della Compagnia in tutte le province della Liguria, con incrementi particolarmente significativi nell’area di Imperia e, soprattutto, a Savona. Quest’ultima ha registrato un aumento superiore a sei volte rispetto all’anno precedente, grazie alle nuove risorse destinate all’iniziativa Città dell’Educazione attiva a Torino, Genova, Vercelli e Savona che mira a mettere educazione e istruzione al centro delle politiche di trasformazione delle città.

La Fondazione Compagnia di San Paolo, in linea con il Piano 2025-2028, ha riformulato le convenzioni universitarie in accordi strategici volti a garantire sempre più coerenza con i mandati rettorali, semplificare la gestione delle risorse e amplificare l’impatto delle iniziative, favorendo collaborazioni interdisciplinari tra le Università del territorio di riferimento. All’Università degli Studi di Genova sono stati destinati 1,2 milioni di euro per il biennio 2025-2026 per la realizzazione di uno o due progetti rilevanti per l’Ateneo e di grande impatto, a cui potranno aggiungersi ulteriori stanziamenti per progetti di natura strategica, quali ad esempio il sostegno alle Proof of Concept.

Nel piano strategico 2025-2028 si prevede di realizzare progetti di dimensione molto rilevante e/o a elevato ruolo proattivo da parte della Fondazione, come ad esempio lo studio e la valutazione per la Fabbrica delle idee, uno spazio polifunzionale dove l’innovazione potrà attivamente prendere forma attraverso lo scambio di idee e la collaborazione. La Compagnia ha già avviato Nova Connect, iniziativa che sta costruendo il tessuto connettivo dell’ecosistema innovativo genovese attraverso la mappatura degli attori, la comunicazione integrata e l’organizzazione di eventi strategici. Con questo nuovo piano, la Compagnia conferma il proprio ruolo di protagonista nello sviluppo del territorio, con uno sguardo rivolto al futuro e un impegno concreto verso la sostenibilità e l’equità.

«La Compagnia di San Paolo è sempre stata di sostegno, con risorse importanti, sia a iniziative del Comune di Genova, sia a progetti culturali, sociali e ambientali. Decisivo anche il suo supporto a favore della crescita demografica per aiutare i giovani che intendono avere più figli, quindi per affrontare un problema che riguarda peraltro tutto il Sud Europa. Al Comune di Genova la Compagnia ha destinato 7 milioni di euro con tantissimi interventi e una crescita degli stanziamenti in tutte le province. Ora grazie alla Compagnia di San Paolo stiamo lavorando alla cosiddetta ‘Fabbrica delle idee’, una struttura che verrà insediata nel Waterfront di levante e che consentirà ai giovani di mettere in pratica le proprie intuizioni, soprattutto quelle legate alla Blue Economy», commenta il presidente della Regione Liguria, intervenendo alla giornata della Fondazione Compagnia di San Paolo.

«Per restare agli ambiti in cui il supporto di Compagnia di San Paolo è stato incisivo – ha concluso il presidente – ricordo che il Comune di Genova ha un’altissima percentuale di verde rispetto ai chilometri quadrati complessivi, inoltre ha lanciato la sfida dell’Intelligenza Artificiale: ci siamo candidati ad ospitare la prima Giga Factory in Italia alla quale sono destinati notevoli fondi europei e a dare vita alla Robot Valley della Valpolcevera. Stiamo poi lavorando sotto il profilo della crescita tecnologica con il distretto della subacquea della Spezia».

Risorse dedicate al Piano strategico 2025-2028: 1 miliardo di euro per l’azione filantropica della Compagnia

250 milioni di euro complessivi per gli interventi del 2025 (erogazioni, cambiamento sistemico, progetti a impatto, contributi a fondi nazionali e filantropici)

Valore di mercato complessivo del portafoglio di attività finanziarie 10,1 miliardi al 10/04/2025

2021-2024: 48,3 milioni di euro destinati a enti liguri in linea con quanto previsto anche per il prossimo quadriennio

Priorità tematiche del Piano: contrasto a tutte le forme di povertà e riduzione delle crescenti diseguaglianze tra persone e tra comunità, promuovendo uno sviluppo territoriale sostenibile.

Il patrimonio della Fondazione Compagnia di San Paolo

Il patrimonio della Compagnia al 31/12/2024, valutato a prezzi di mercato correnti, ammontava a 10,1 mld €. La componente strategica valeva circa 5,2 mld €, dei quali 4,5 mld € rappresentati dalla partecipazione in Intesa Sanpaolo. La componente diversificata valeva circa 4,8 mld €. Il valore del patrimonio aggiornato al 10/04/2025 è di 10,1 mld €.

Le erogazioni 2025

Per l’esercizio 2025 gli interventi per finalità istituzionali relativi a delibere da adottare sono stimati in complessivi 175 mln €. Si ipotizzano inoltre ulteriori 40 mln € per realizzare progetti ad alta complessità e 35 mln € per contributi a Fondi nazionali e filantropici per un totale complessivo di 250 mln €.