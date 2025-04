È stato inaugurato questa mattina il rinnovato Centro per l’Impiego “Genova Centro” in via Cesarea, finanziato con un intervento di 490 mila euro all’interno del piano regionale da 30 milioni avviato nel 2021 per il potenziamento dei Centri. Nel corso della cerimonia, all’interno di una sala conferenze è stata svelata una targa in memoria di Francesca Testino, la funzionaria di Regione Liguria scomparsa a marzo.

I rinnovati locali di via Cesarea, che ospitano anche l’Ufficio Collocamento Mirato, sono dislocati su una superficie di circa 2.000 metri quadrati, per un totale di 110 postazioni di lavoro comprensive di aree dedicate ai colloqui, tre sale conferenze e spazi per l’accoglienza del pubblico. I principali interventi finanziati riguardano la messa a norma dell’edificio con nuovi impianti elettrici, informatici e antincendio, il rifacimento dei servizi igienici e il rinnovo della pavimentazione. Un ulteriore intervento in corso, finanziato dal Pnrr, migliorerà l’efficienza energetica dell’edificio.

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore all’Occupazione Simona Ferro dichiarano in una nota congiunta: «Vogliamo riqualificare i Centri per l’Impiego a 360 gradi, non solo da un punto di vista strutturale ma anche dell’immagine e lo dimostra il nuovo layout grafico applicato in modo uniforme in tutte le sedi del territorio. Tutti i cittadini liguri devono sapere che nei nostri Centri possono davvero trovare nuove opportunità occupazionali e un personale regionale sempre più competente ed empatico, pronto ad ascoltarli e indirizzarli al meglio nel mondo del lavoro. I primi riscontri sono incoraggianti: ai quattro recruiting day organizzati nelle sedi di Ventimiglia, Sanremo, Albenga e Chiavari hanno partecipato circa 1.500 persone».

Attualmente le sedi dei Centri per l’Impiego della Liguria sono 13 e diventeranno 14 al termine dei lavori, con l’inserimento di un nuovo Centro alla Spezia. I Centri inaugurati sono al momento 8: l’immobile di via Cesarea è il quarto in provincia di Genova, dopo quelli di Chiavari, Val Polcevera e Val Bisagno. Le altre quattro sedi rinnovate si trovano a Ventimiglia, Sanremo, Albenga e Sarzana.