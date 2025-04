Ital Brokers, broker assicurativo italiano con oltre quarant’anni di esperienza nel settore, entra come socio senior nell’associazione IIA – Italian Insurtech Association.

Ital Brokers gestisce oltre 250 milioni di euro in premi assicurativi e più di 130.000 sinistri all’anno, mentre nell’anno appena trascorso 50 nuovi soci provenienti da diversi ambiti sono entrati in Italian Insurtech Association. Con questo nuovo ingresso IIA prosegue nell’obiettivo di promuovere la cultura dell’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del mercato assicurativo in Italia.

«Ital Brokers rappresenta un’eccellenza nel panorama del brokeraggio assicurativo italiano, il loro ingresso

come socio senior rafforza la nostra authority come promotore dell’innovazione nel settore assicurativo –

dichiara Simone Ranucci Brandimarte, presidente di Italian Insurtech Association – Siamo entusiasti di poter

collaborare con un partner che condivide la nostra visione e che porterà un contributo significativo alle attività

dell’associazione».

Sarà Tiziano Migliorino (in foto), direttore generale di Ital Brokers, a rappresentare formalmente il titolo di socio senior per conto della società. «Siamo orgogliosi di entrare a far parte dell’Italian Insurtech Association in qualità di socio senior – sottolinea Migliorino -. In un momento di grande trasformazione del settore, crediamo che l’innovazione tecnologica rappresenti un’opportunità straordinaria per valorizzare la consulenza e rafforzare la relazione con i nostri clienti. L’IIA è il contesto ideale per condividere competenze, visione e progettualità».