Circle annuncia l’avvio di un nuovo progetto volto a potenziare l’efficienza operativa di Transuisse tramite l’integrazione di soluzioni digitali avanzate per la gestione finanziaria e fiscale grazie alla fornitura di MasterSPED®, la piattaforma software sviluppata dal Gruppo Circle, progettata per spedizionieri, operatori doganali e spedizionieri. Questa suite contribuirà a introdurre metodologie di lavoro moderne e ottimizzare i flussi logistici, coprendo aree come trasporto su strada, ferroviario, aereo e marittimo, nonché gestione finanziaria e doganale.

Transuisse è una casa di spedizioni specializzata nella gestione di trasporti internazionali in tutta Europa e nelle pratiche di import/export (certificata AOC), con un’attenzione particolare ai collegamenti tra Italia e Svizzera, offrendo, inoltre, un servizio di magazzinaggio dedicato ai propri clienti. L’implementazione della piattaforma MasterSPED® porterà importanti vantaggi nella gestione delle pratiche e una maggiore precisione dei dati contribuendo allo stesso tempo alla riduzione dei tempi di elaborazione, migliorando il livello di efficienza operativa.

Inoltre, l’ottimizzazione dei flussi operativi e delle transazioni consentirà una gestione più efficace delle risorse economiche, rafforzando la governance aziendale e assicurando il pieno allineamento alle normative vigenti.

«L’accordo con Transuisse – afferma Luca Abatello, ceo di Circle Group – rappresenta un ulteriore traguardo nella trasformazione digitale delle imprese, perfettamente in linea con gli obiettivi definiti nel nostro piano industriale “Connect 4 Agile Growth”. Il nostro impegno risponde alle esigenze di un mondo economico in continua evoluzione e l’integrazione delle nuove soluzioni consentirà a Transuisse di ridurre i tempi di gestione, minimizzare gli errori e ottimizzare le risorse, creando un ambiente amministrativo più sicuro e performante».

Paola Somma, titolare dell’impresa familiare di Transuisse, ha commentato: «La nostra azienda, da oltre vent’anni, si distingue per l’offerta di servizi personalizzati ed efficienti nei settori delle spedizioni doganali, dei trasporti e della logistica. Abbiamo scelto di adottare MasterSPED® per consolidare ulteriormente il nostro impegno verso l’eccellenza, integrando la nostra esperienza con soluzioni innovative che ci permettono di offrire ai clienti un servizio ad alto valore aggiunto».