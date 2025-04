Tecnologie come l’intelligenza artificiale e le piattaforme digitali vanno regolamentate? Per le nostre società è più utile un approccio regolatorio come quello dell’Unione europea o è inevitabile la liberalizzazione, come nel caso degli Stati Uniti di Trump? Il disimpegno Usa nella Nato deve condurre a una Difesa europea?

Lunedì 14 aprile 2025, alle 15.30, a Genova, presso la sede del Centro in Europa, in via dei Giustiniani 12/4 si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Stati Uniti vs Unione europea: tecnologie & difesa”. Si confronteranno su questi temi Roberta Pinotti, già ministro della Difesa, Andrea Barbagelata, consigliere per le piccole e medie imprese dell’Associazione delle industrie europee dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, Massimo Gaudina, consigliere della Fondazione Europea per la Formazione, Alessandro Damiani, già presidente Apre (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea), Ezio Andreta, esperto di ricerca e innovazione, Francesca

Maoli, ricercatrice in Diritto internazionale dell’Università di Genova.

L’incontro, aperto dalla direttrice del Centro in Europa Carlotta Gualco, costituirà il cantiere del prossimo numero della rivista in Europa.

L’ingresso è libero, previa conferma a ineuropa@centroineuropa.it.