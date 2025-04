È stato inaugurato alla presenza dell’assessore alle Politiche dell’Occupazione della Regione Liguria Simona Ferro, il nuovo Centro per l’Impiego di Sanremo in via Martiri della Libertà che da oggi convoglia le attività dei tre centri precedentemente esistenti e collocati in via Pietro Agosti, Corso Garibaldi e via Quinto Mansuino. Per l’occasione, all’interno del nuovo centro si è già svolto un primo recruiting day aperto alla cittadinanza a cui hanno partecipato oltre 300 candidati, 15 aziende di diversi settori produttivi e 5 agenzie per il lavoro del territorio, per un totale di 98 posizioni lavorative aperte.

«Oggi presentiamo un nuovo centro funzionale e accogliente che rappresenterà un unico riferimento per tutti i lavoratori del territorio – spiega Ferro – in queste settimane raccogliamo i frutti dell’imponente piano di riqualificazione dei Centri per l’Impiego voluto da Regione Liguria nel 2021, con un impegno economico di 30 milioni di euro. Per il centro di Sanremo è stato stanziato un contributo di oltre 440 mila euro. I recruiting day organizzati da Regione Liguria sul territorio stanno registrato numeri importanti. Le 300 candidature odierne si aggiungono alle circa 1200 raccolte nelle giornate dedicate a Ventimiglia, Albenga e Chiavari. Un grande successo che dimostra la bontà del piano regionale per la riqualificazione dei centri, non solo da un punto di vista strutturale ma anche della loro immagine: sempre più cittadini, infatti, ora vedono nel centro per l’impiego un prezioso alleato nella ricerca di una posizione lavorativa soddisfacente e in linea con le proprie aspettative e competenze».

Gli spazi dedicati al Centro e al collocamento mirato, messi a disposizione dal Comune di Sanremo attraverso un comodato d’uso gratuito, si trovano al secondo piano del Mercato Annonario e occupano una superficie di circa 690 metri. Il layout degli uffici e delle aree di accoglienza è stato totalmente ridefinito e coordinato con gli altri Centri per l’Impiego attraverso la valorizzazione funzionale dei locali e la nuova realizzazione degli impianti elettrici, informatici, antintrusione, antincendio, termici e meccanici. Il Centro per l’Impiego nella sua nuova sede è dotato di una sala formazione e conferenze per 40 persone, 31 postazioni di lavoro distribuite su cinque stanze.