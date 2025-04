Reversal Sim è stata presentata presentata a Genova, nei locali del Tunnel, mercoledì sera per celebrare l’ingresso strategico nel team dei genovesi Paolo Manara e Giovanna Matarese. Alla serata dedicata al tema “La consulenza finanziaria” hanno partecipato esponenti del mondo finanziario e imprenditorile.

«Siamo estremamente soddisfatti – ha dichiarato Lorenzo Mion, ceo di Reversal Sim – della partecipazione e dell’interesse dimostrato durante la serata. Reversal Sim è nata con una missione chiara: offrire agli investitori italiani l’accesso alla stessa qualità di gestione patrimoniale riservata ai grandi patrimoni internazionali. Il nome stesso di Reversal rappresenta questa inversione di tendenza, un cambiamento che stiamo portando avanti con grande passione e determinazione. A Genova, siamo fortunati ad avere come punto di riferimento due professionisti come Paolo Manara e Giovanna Matarese, pionieri della consulenza finanziaria fee only. La loro esperienza, competenza e integrità non solo arricchiscono il nostro team, ma sono anche un pilastro fondamentale per il nostro impegno sul territorio. Siamo orgogliosi di poter contare su di loro per fare la differenza nel panorama della consulenza finanziaria».

Andrea Sanguinetto, cio di Reversal Sim ha aggiunto: «Durante l’evento, ho avuto l’opportunità di condividere con i presenti le best practice internazionali che guidano il mondo degli investitori istituzionali. Negli Stati Uniti, il 72% dei consulenti finanziari legati a gestori patrimoniali adottano un modello a parcella, un sistema che permette trasparenza nei costi, elevata personalizzazione del servizio e, soprattutto, elimina i conflitti di interesse. Questo è solo un esempio di come la consulenza si stia evolvendo a livello globale. In Italia, l’approccio è ancora molto tradizionale, ma il cambiamento è in atto, e la crescente domanda per una consulenza indipendente e senza conflitti potrebbe farci seguire l’esempio degli Stati Uniti. Il mio obiettivo è rendere accessibili anche agli investitori privati genovesi le migliori pratiche mutuate dai grandi investitori istituzionali attraverso un servizio di consulenza che, con metodo e disciplina, orienta i portafogli verso obiettivi chiari e raggiungibili».

«Diffondere nelle principali piazze finanziarie italiane il modello di consulenza fee only – ha concluso Giuseppe Vegas, presidente di Reversal Sim – rappresenta un passo significativo nella diffusione di una cultura finanziaria più evoluta, trasparente e orientata all’interesse esclusivo del cliente. Credo fermamente che l’innovazione nel nostro settorenon possa essere calata dall’alto, ma debba nascere da iniziative private, indipendenti e responsabili, capaci di interpretare il cambiamento e guidarlo con competenza e visione».