Apre alla cittadinanza il nuovo parco urbano delle Dune di Pra’. Uno spazio verde da vivere che ridisegna il paesaggio tra la città e il suo porto. Il completamento dell’opera era molto atteso dalla cittadinanza, visti i ritardi notevolissimi per la realizzazione. Nel luglio 2023 l’apertura parziale con 720 dei 1600 metri della passeggiata lato mare a disposizione, poi il rinvio da ottobre 2023 a oggi per avere il resto a causa della delicatezza degli interventi e della necessità di non stressare le alberature e le piante (25 mila) piantumandole in periodo di caldo e siccità. Le Dune sono in realtà “terra armata” ossia terra che era già in zona, analizzata dal punto di vista del rispetto delle norme ambientali, e tenuta insieme da un’armatura in ferro che si innalza in verticale.

Si tratta di un innovativo intervento di rigenerazione urbana e ambientale che ha trasformato la sponda sud del canale di calma di Pra’ in un nuovo spazio pubblico verde, vivibile, accessibile e polifunzionale, progettato per armonizzare le attività produttive in ambito portuale con il contesto cittadino di prossimità.

L’opera, dal valore di quasi 14,5 milioni di euro, si inserisce nell’ambito del Programma straordinario di investimenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto e della Città (“Decreto Genova”). La progettazione del verde e la direzione artistica è stata affidata dall’Adsp allo studio di architettura del paesaggio Ag&P Greescape mentre l’esecuzione dei lavori è stata appaltata al Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio.

Il nuovo parco urbano si estende linearmente per oltre un chilometro e mezzo lungo il canale di calma del bacino di Genova Pra’ e occupa una superficie complessiva di 40.000 mq. È caratterizzato da una serie di “dune” sagomate – da cui il nome del parco – ricoperte da vegetazione e arbusti che mascherano alla vista il terminal portuale e fanno da naturale barriera acustica. Le dune, percorribili attraverso un sentiero panoramico, ospitano specie vegetali mediterranee selezionate per valore estetico, adattabilità climatica e funzione ecologica, contribuendo alla creazione di un habitat ricco di biodiversità.

La passeggiata a mare è stata oggetto di un rilevante intervento di riqualificazione che ha permesso di affiancare al tratto pedonale una pista ciclabile e di arricchire il percorso con la realizzazione di quattro piazze, chiamate “baie”, tematizzate per tipologia di attività e per trattamento botanico. La prima baia che si incontra dall’ingresso, in prossimità della Torretta di arrivo dei canottieri, è dedicata ai bambini e attrezzata con giochi per l’infanzia; la seconda è pensata per il tempo libero, anche in compagnia del proprio animale domestico; la terza mette a disposizione degli sportivi attrezzi per il fitness all’area aperta. Il percorso culmina a Levante con la piazza degli eventi affacciata sul mare, pensata come location per spettacoli e momenti di aggregazione.

Le Dune sono state progettate per mitigare gli effetti acustici e paesaggistici del retrostante terminal portuale.

L’Adsp del Mar Ligure Occidentale ha stanziato oltre 135 milioni di euro per l’elettrificazione delle banchine, sia del ramo industriale sia commerciale, per la realizzazione di sistemi di produzione e accumulo di energia da fotovoltaico, per favorire la transizione verso mezzi di trasporto a basso impatto, oltre che per interventi di rigenerazione delle aree di interazione porto e città.