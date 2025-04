Approvato il bando per l’assegnazione di contributi a sostegno di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche di Genova.

Finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma stipulato tra il Comune di Genova il ministero della Cultura il bando, disponibile sul sito del Comune, è finalizzato alla selezione di progetti di attività di spettacolo dal vivo destinati ad assicurare l’inclusione sociale, il riequilibrio territoriale e la tutela occupazionale, nonché a valorizzare il patrimonio culturale immateriale, attraverso le arti performative da realizzarsi con chiara prevalenza nelle aree periferiche della città di Genova, nel periodo 1° maggio – 31 dicembre 2025.

Sono finanziabili progetti di attività di spettacolo dal vivo volti a:

a) valorizzare il patrimonio culturale immateriale nelle aree periferiche mediante attività di spettacolo dal vivo anche di carattere innovativo, finalizzate all’inclusione culturale e sociale, svolte nel rispetto delle tutele occupazionali e dei contratti di categoria;

b) realizzare azioni di riequilibrio territoriale attraverso il rafforzamento dell’offerta culturale svolte nel rispetto delle tutele occupazionali e dei contratti di categoria;

c) promuovere iniziative formative e attivazione di laboratori dedicati alle arti performative.

Possono essere sostenute esclusivamente attività di spettacolo dal vivo e non altre discipline artistiche, attività ricreative e sportive, momenti dedicati alla socialità e all’intrattenimento.

I progetti dovranno realizzarsi nei quartieri della città facenti riferimento a tutti i Municipi del territorio del Comune di Genova ad esclusione del Municipio Centro Est (quartieri: Oregina – Lagaccio, Pré – Molo – Maddalena, Castelletto, Portoria) nel periodo 1° maggio – 31 dicembre 2025.

L’avviso è rivolto a tutti i soggetti, (imprese, associazioni, enti, consorzi cooperative, fondazioni, …) finanziati dal Ministero nell’ambito del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo ovvero agli organismi professionali operanti nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno tre anni.

La dotazione finanziaria disponibile per i progetti che saranno selezionati è pari ad euro 694.662,39.

Il contributo massimo assegnabile a ciascun progetto ammonta ad euro 50.000,00.

I progetti dovranno essere presentati entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 28 aprile 2025

I progetti dovranno pervenire al Comune di Genova esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito form online, disponibile qui.

«Il bando periferie 2025 si sposa alla perfezione con l’idea di voler avvicinare sempre più l’aspetto culturale a quello sociale – commenta l’assessore alla Cultura Lorenza Rosso – il contributo è di circa 700 mila euro: una cifra importante per dare la possibilità, a chi presenterà i progetti, di mettere in campo iniziative legate al mondo dello spettacolo che mirino a valorizzare e potenziare il patrimonio culturale nelle aree periferiche e che abbiano come obiettivo l’inclusione sociale. Con questo bando diamo una risposta concreta alle esigenze di tutte quelle associazioni, cooperative e fondazioni che lavorano con passione sul territorio comunale, mettendo a disposizione finanziamenti per trasformare le loro idee in qualcosa di concreto e offrendo ai cittadini l’opportunità di fruire della cultura all’interno del proprio quartiere».