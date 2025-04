«Sono molto felice di essere a Genova per sostenere Silvia Salis, è una candidata in cui crediamo moltissimo». Così la segreteria del Partito democratico, Elly Schlein, stamattina a Sestri Levante, dopo la visita all’azienda Arinox, prima tappa ligure di una giornata che si concluderà stasera a Genova, con un comizio per la campagna elettorale della candidata sindaca Silvia Salis. Lo riporta l’Agenzia Dire.

«Sta tenendo insieme una coalizione attorno a un programma molto concreto di quali cose vogliamo e possiamo fare per migliorare la qualità della vita di chi sta a Genova, una città così importante per l’Italia − aggiunge Schlein − stasera in piazza Tazzoli a Sestri Ponente saremo tutti insieme per dare una forte spinta a questa campagna elettorale di una bravissima candidata».

Quella di Salis, ribadisce Schlein al termine di un incontro con le categorie, oggi pomeriggio a Genova, «è una splendida candidatura, concreta, pragmatica, appassionata e sono contenta di essere al suo fianco oggi in questa campagna elettorale che vuole proporre cosa possiamo fare per migliorare la qualità della vita delle persone che vivono in questa città, migliorare la qualità del lavoro e migliorare la qualità della dell’impresa». Le priorità di Silvia Salis, prosegue la dem, «le conoscete: sono, anzitutto, l’attenzione al lavoro, al lavoro di qualità, al rilancio dell’industrializzazione in un territorio importante e con una vocazione industriale importante come questo. E, naturalmente, l’attenzione a tutti i temi del sociale, che per noi sono strettamente connessi a quelli economici e industriali».