Tornano i treni del mare e saranno 21 in più ogni fine settimana, 11 nei giorni festivi, tra Liguria e Lombardia da domani, sabato 29 marzo fino a domenica 28 settembre. Questo il piano previsto dei cosiddetti ‘Treni del mare’ finanziati e programmati da Regione Liguria e Regione Lombardia, in collaborazione con Trenitalia e Trenord.

Un servizio aggiuntivo che garantirà maggiore possibilità ai turisti e in generale a tutta l’utenza di spostarsi da varie località lombarde al territorio ligure e viceversa per tutto il periodo primaverile ed estivo.

«Grazie a una sinergia proficua con la Regione Lombardia riusciamo a proporre, anche nel 2025, una programmazione importante per i ‘Treni del mare’ − dichiara l’assessore regionale al Trasporti Marco Scajola − 21 possibilità in più, ogni weekend, di raggiungere il nostro territorio o di fare rientro sono un segnale forte di come la nostra volontà sia quella di rendere la Liguria sempre più meta turistica di assoluto valore. Per questo motivo stiamo chiedendo alle aziende di trasporto ferroviario le massime garanzie sui cantieri e sugli eventuali servizi sostitutivi da mettere in campo. Chi sale sul treno, sia esso un lavoratore, uno studente, un turista o un semplice viaggiatore deve poter contare sempre su un servizio adeguato».

Ecco l’elenco e l’orario dei treni aggiuntivi:

Circolano il sabato e i festivi

Saronno (5:34) – Taggia Arma (10:08)

Taggia Arma (18:32) – Saronno (23:09)

Como S. Giovanni (7:05) – La Spezia Centrale (12:56)

La Spezia Centrale (18:10) – Como S. Giovanni (22:49)

Gallarate (8:24) – Ventimiglia (13:40)

Ventimiglia (16:35) – Gallarate (22:08)

Bergamo (6:30) – Ventimiglia (11:25)

Ventimiglia (18:25) – Bergamo (23:27)

La Spezia Centrale (16:50) – Milano Porta Garibaldi (21:05)

Milano Porta Garibaldi (8:23) – La Spezia Centrale (12:50)

Circola i festivi

La Spezia Centrale (17:05) – Milano Centrale (21:35)