Il consiglio di amministrazione di Racing Force spa, società capogruppo di Racing Force Group, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e il bilancio consolidato 2024.

Tutti i principali indicatori risultano in significativa crescita. Tra i principali risultati:

Ricavi: 65,7 milioni di euro (+4,8% vs FY 2023).

Margine di contribuzione: 40,0 milioni di euro (61,0% gross margin) vs 38,7 milioni in FY 2023.

Ebitda adjusted: 10,5 milioni di euro (16,0% ebitda margin) vs 9,6 milioni in FY 2023.

Risultato netto adjusted: 5,9 milioni di euro (9,0% sui ricavi) vs 4,8 milioni in FY 2023.

Cash flow operativo: 7,6 milioni di euro (72% cash conversion) vs 1,0 milioni in FY2023.

Posizione finanziaria netta: 0,1 milioni di euro vs 3,2 milioni al 31 dicembre 2023.

Il cda di Racing Force spa ha proposto all’assemblea degli azionisti di destinare l’utile netto dell’esercizio 2024, pari a 2.457.244 euro, come segue: 32.803 euro a riserva legale; 2.424.441 euro a riserva di utili portati a nuovo. Il Consiglio ha altresì proposto di distribuire dividendi per un massimale di 2.465.040 euro, pari a 0,09 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di stacco.

Le vendite all’inizio del 2025 risultano in linea con l’anno precedente, mantenendo stabilità nelle principali aree geografiche di operatività. Gli ordini ricevuti dai clienti nei primi mesi dell’anno risultano in forte crescita rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.

Paolo Delprato, presidente e ceo di Racing Force Group, ha commentato: “Il bilancio del 2024 evidenzia ancora una volta una solida performance, grazie alla crescita del core business e della marginalità del Gruppo, unite ad una forte generazione di cassa derivante dalla gestione operativa. Questi risultati sono stati ottenuti in un contesto macroeconomico caratterizzato da incertezze e forti tensioni geopolitiche, durante un periodo in cui il Gruppo ha concentrato risorse in investimenti significativi, che si completeranno, come previsto, entro l’autunno 2025. Il quantitativo record di ordini registrati nel primo trimestre a livello globale conferma la fiducia nelle nostre prospettive di crescita nel settore motorsport anche per la stagione in corso, che sarà influenzata dall’introduzione delle nuove normative sui caschi così come dai recenti accordi commerciali annunciati. Al di fuori del motorsport, il 2025 si è aperto con la presentazione dei prototipi dei caschi per la difesa in due delle principali fiere internazionali di settore, suscitando forte interesse tra gli addetti ai lavori, provenienti da svariati paesi, a conferma delle nostre aspettative. Siamo ormai alle fasi conclusive dell’attività di sviluppo di questi caschi, prevista entro l’autunno, e questo ci permetterà di dare un ulteriore forte impulso alla crescita del

Gruppo, aprendo anche a nuove opportunità. Guardando al futuro, siamo fiduciosi che il completamento degli investimenti strategici, l’innovazione continua e l’impegno delle persone di Racing Force, a cui va il mio più grande ringraziamento per la loro grande passione e dedizione, ci permetterà di affrontare le sfide del mercato con determinazione, realizzando risultati sempre più ambiziosi sia in ambito motorsport sia nei vari progetti di diversificazione”.