Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha autorizzato i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in As e di Ilva in As ad avviare una negoziazione in via preferenziale con la cordata azera guidata da Baku Steel Company (Bsc) e Azerbaijan Business Development Fund (Abdf). Lo scrive l’agenzia Dire.

Il Mimit nella nota specifica che il via libera giunge in seguito alla richiesta pervenuta il 21 marzo scorso dalle due terne commissariali di Acciaierie d’Italia in As e di Ilva in As e al parere favorevole espresso dal Comitato di sorveglianza.

I commissari straordinari avevano comunicato al Mimit la decisione “maturata al termine di un’attenta e approfondita analisi delle offerte di rilancio pervenute. Il processo di selezione – hanno specificato – ha valutato diversi fattori, tra cui la solidità finanziaria dei candidati, la sostenibilità industriale delle rispettive proposte ed i benefici in termini di occupazione e per le comunità locali”.