Nasce Confcommercio Academy la casa della formazione di Confcommercio Savona: un progetto innovativo pensato per rendere ancora più efficace e coinvolgente l’offerta formativa destinata a imprese, professionisti e giovani del territorio, per migliorare le competenze e prepararsi ad affrontare con successo le sfide di un mercato in continua evoluzione.

Il taglio del nastro è fissato per lunedì 31 marzo 2025, in concomitanza con l’inaugurazione di una sala formazione con postazione completa di caffetteria (allestita al primo piano della sede, nella Torre Vespucci di corso Ricci), che diventerà la base per i corsi di caffetteria organizzati in collaborazione con Minuto Caffè attraverso la scuola di caffetteria “Lasestaemme”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire competenze sempre più aggiornate e aderenti alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, rafforzando il legame tra formazione e sviluppo economico locale.

La nuova Academy sarà gestita da Asfoter, l’ente di formazione accreditato in Regione Liguria che solo nel 2024 ha già formato oltre 2.500 operatori di settore in più 350 corsi, confermando il proprio ruolo strategico nel panorama della crescita professionale e imprenditoriale della provincia.

«Con la Confcommercio Academy vogliamo offrire un’esperienza formativa che non solo garantisca competenze tecniche di alto livello, ma che sappia anche trasmettere l’importanza dell’innovazione e dell’adattabilità – dichiara Enrico Schiappapietra, presidente di Confcommercio Savona -. Il nostro obiettivo è essere un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono investire nel proprio futuro professionale, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato».

L’Academy non sarà solo un luogo di apprendimento, ma una vera e propria piattaforma di crescita per il commercio e il turismo della provincia di Savona. Grazie a un dialogo costante con le imprese del territorio, verranno sviluppati corsi e percorsi formativi su misura, capaci di intercettare le tendenze emergenti e le reali necessità degli operatori economici.

«La nostra volontà è essere sempre più vicini alle esigenze del territorio, creando una formazione mirata che possa realmente fare la differenza per il tessuto economico locale – aggiunge Giuseppe Molinari, vicepresidente di Confcommercio Savona -. Con Confcommercio Academy vogliamo consolidare un modello di apprendimento dinamico, al passo con le trasformazioni del mercato e con le esigenze delle imprese».

L’inaugurazione di lunedì 31 marzo 2025

Confcommercio Academy debutta con un Open day dedicato alla caffetteria, organizzato in collaborazione con la Minuto Caffè di Savona.

La giornata sarà articolata in vari happening:

Ore 9 Minuto Caffè grinding competition: chi troverà la corretta macinatura in meno tempo e con meno caffè?

Per i caffettieri la regolazione della macinatura è uno dei cimenti più impegnativi. Solo raggiungendo i parametri aurei di percolazione potrà essere estratto un caffè espresso perfetto. Le regole sono 100 grammi di caffè, un macinino istantaneo senza riferimenti di regolazione e solo 10 minuti di tempo per decretare chi sarà in grado di trovare prima la corretta macinatura e risparmiare più caffè?

Ore 10 Tavola rotonda sulla crisi mondiale che ha colpito il caffè verde con prezzi triplicati dal 2022: davvero l’amata tazzina di caffè espresso potrà raggiungere i 2 euro?

Federico Amicarelli per Nkg Bero Italia, Giacomo Minuto per Minuto Caffè, Carlo Maria Balzola per Fipe provincia di Savona, il presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra e il vice Giuseppe Molinari si confrontano in un dibattito aperto sulle strategie per sostenere le vendite nella caffetteria, con particolare riferimento al mercato locale.

Si parlerà della crescita professionale degli operatori come presupposto per il mantenimento di marginalità e volumi nei pubblici esercizi.

Ore 11 Conferenza stampa

Inaugurazione della sala per la formazione degli operatori in caffetteria e miscelazione: una postazione completa per la caffetteria a servizio degli allievi dei corsi Sab (Somministrazione alimenti e bevande) e degli operatori professionali che desiderano accrescere la loro professionalità.

I corsi saranno erogati da “lasestaemme”, la scuola di caffetteria di Minuto Caffè, la più antica torrefazione della provincia in attività e impresa iscritta al registro storico delle imprese italiane. Presentazione dello staff di “lasestaemme”.

Ore 12 Che cosa significa Caffè Speciality? Come proporlo in espresso?

Il termine “Specialty” è sempre più menzionato nel mondo del caffè, ma spesso senza cognizione di causa. Sarà Deborah Righeschi (Q-grader, responsabile del controllo qualità presso il trader NKG Bero e docente di corsi Sca presso CoffeeCulture a Genova) a definire correttamente il termine di “caffè specialty” e a consigliare gli esercenti presenti quali origini sono preferibili per la preparazione in espresso.

Ore 13 Baristi da “corsa”: come il mondo delle competizioni ha cambiato la percezione del ruolo del barista caffettiere Andrea Antonelli (Italian Barista Champion, Italian Latte Art Champion e World Latte Art Champion Finalist) illustra il mondo delle competizioni e delle certificazioni delle skill per i baristi caffettieri. Un mondo affascinante, che consente ai giovani appassionati del mondo della caffetteria di emergere in un contesto internazionale e dà una spinta potente alla crescita della professionalità dell’intera categoria.

Ore 13.30 Pausa pranzo

Ore 14 aula magna L’acqua come ingrediente essenziale per la preparazione dell’espresso: come misurarne i parametri e mantenerli sotto controllo

Vi siete mai interrogati sulle caratteristiche dell’acqua potabile con cui viene preparato il caffè espresso? Quali parametri deve avere l’acqua per l’estrazione della migliore bevanda e la protezione dell’attrezzatura?

Daniele Marino di Brita, leader mondiale nel trattamento dell’acqua per il consumo domestico e professionale, ci insegna quali sono i parametri chimici dell’acqua potabile, come misurarli e come gestirli con le più innovative soluzioni disponibili sul mercato.

Ore 15 aula magna Agevolazioni disponibili per i pubblici esercizi: lo stato dell’arte

Lo staff di Fidicomtur Confcommerio illustra gli strumenti disponibili per agevolare gli investimenti nelle attività di ristorazione.

Ore 15 sala corsi La pulizia dell’attrezzatura come parte integrante dell’attività di caffetteria: quali sono i prodotti necessari e come utilizzarli per garantire salubrità ed efficienza all’attrezzatura

Per la preparazione del caffè espresso non bastano 4 M, ma ce ne vogliono 5, dove la quinta è la M è la manutenzione, intesa come parte integrante della routine di lavoro quotidiana. Andrea Antonelli, brand ambassador di Asachimici, spiega quali sono le pratiche necessarie per mantenere efficiente e salubre l’attrezzatura per la preparazione del caffè espresso.

Ore 16 Aula magna Quale latte per quale miscela di caffè espresso: alla scoperta del perfetto bilanciamento delle componenti del cappuccino

Andrea Frascheri e Barbara Bocciardo spiegano come trovare l’equilibrio corretto tra la miscela di caffè espresso utilizzata e il tipo di latte da impiegare nel cappuccino. Barbara è autrice di un vero e proprio ricettario per i baristi per aiutarli a comporre il “signature cappuccino”.

Ore 16 Sala corsi Latte art show con Andrea Antonelli e Ilaria Ruggiero

La tazza come tela e la lattiera come pennello: Andrea Antonelli e Ilaria Ruggiero mostrano al pubblico la tecnica per l’esecuzione delle forme di decoro del cappuccino più conosciute realizzate con la tecnica del latte art.

Ore 17 Aula magna Caffè innovativi per una cena eccellente: andiamo oltre l’espresso a fine pasto con il metodo “pour over”

Perché una cena eccellente deve concludersi con un caffè espresso mediocre? Se il gusto del caffè è l’ultimo che resta nel palato degli ospiti dopo una cena top, perché non eseguire una preparazione speciale eseguita a regola d’arte? Barbara Bocciardo ci propone due monorigini tostate da Minuto Caffè e preparate con la tradizionale caffettiera napoletana o “cuccuma” e con il più internazionale Chemex: due vere delizie, gratificanti per il cliente e remunerative per il ristoratore.

Ore 18 Spazio alla miscelazione con Acque di Calizzano e Amaro Camatti

Aperitivo di fine lavori

A sancire l’importanza dell’enogastronomia per il turismo e l’efficacia della rete tra aziende produttrici del territorio e pubblici esercizi, Acqua Minerale Calizzano e Amaro Camatti presentano i nuovissimi cocktail realizzati con le tradizionali bibite Calizzano e Amaro Camatti, a poche settimane dell’anteprima assoluta Fiera Tirreno Ct di Carrara.

Introducono l’evento Pier Paolo Gallea, direttore marketing della Calizzano con Gabriele Palumbo e Stefano Bergamino, brand ambassador e proprietario di Amaro Camatti.