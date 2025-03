Posticipata al 9 aprile l’apertura del bando da 1 milione a supporto dell’internazionalizzazione delle mpmi

Per la partecipazione a eventi in Italia e all'estero e per servizi e consulenze per approcciare i nuovi paesi

La misura è retroattiva al 1° ottobre 2024 e gli interventi ammissibili si potranno articolare non solo nella partecipazione a eventi di carattere internazionale in Italia e all’estero ma anche inserendo servizi (come lo sviluppo dell’e-commerce e l’utilizzo di tecnologie digitali) e consulenze , quali l’assunzione di un Export Temporary Manager, il finanziamento di studi economici sui paesi obiettivo di investimento, gli approfondimenti giuridici di supporto sulla normativa dei paesi nei quali si intende operare.

«L’obiettivo è accompagnare quante più imprese possibile in questo percorso di internazionalizzazione – spiega il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana – Per questo abbiamo ritenuto opportuno prorogare i termini di presentazione e consentire così agli interessati di disporre di un maggiore periodo di tempo per la progettazione degli interventi, la raccolta e la predisposizione della documentazione da presentare».

