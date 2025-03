Dal 28 al 30 marzo torna Portofino Days International fiction festival, la seconda edizione della manifestazione dedicata al mondo dell’audiovisivo, che per tre giorni interesserà location esclusive tra Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Genova.

Un evento che chiama a raccolta in Liguria i migliori professionisti del settore, da coloro che si occupano di colonne sonore a chi lavora alle sceneggiature, dalle major della distribuzione alle principali piattaforme streaming, passando da chi lavora nei campi di regia e recitazione.

All’inizio della primavera la più famosa Piazzetta del mondo farà da sfondo a incontri, dibattiti e premiazioni, mentre gli ospiti saranno accolti da un lungo “blue carpet” e dalla struttura allestita per l’occasione a due passi dal mare.

Tanti i nomi di spicco che hanno deciso di partecipare a questa kermesse unica nel suo genere: Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, l’attore Elia Nuzzolo, il produttore Luigi De Laurentiis (che è anche nel board del Festival), fino all’attrice Pilar Fogliati.

Come lo scorso anno, centrali e strategici saranno gli “Stati Generali dell’audiovisivo di Portofino” (in programma sabato 29 marzo a partire dalle 15: un momento d’incontro e riflessione sullo stato dell’arte dell’audiovisivo, per individuarne le nuove frontiere e fare il punto sullo sviluppo di nuove idee e progetti).

Focus sul rapporto tra cinema e sport nella giornata di domenica 30 marzo con due eventi speciali: al mattino, sempre in Piazzetta, l’incontro “3 aprile 1905 – 120 anni del Club Atletico Boca Juniors – Xeneises” con la collaborazione con il Genoa cfc.

Al pomeriggio “L’audiovisivo come strumento a supporto delle azioni per contrastare il fenomeno dilagante del bullismo” con la testimonianza della giovane scrittrice Camilla Mancini, Cecilia Padula (Responsabile Emea contenuti Kids per Paramount) e la collaborazione dell’U.C. Sampdoria.

Durante il Festival, la celebre Piazzetta ospiterà anche un’esclusiva mostra realizzata in collaborazione con Paramount+, dedicata al legame tra la serie “Vita da Carlo” e la Liguria. Un viaggio tra immagini e racconti che celebrano la terza stagione dello show, ambientata a Sanremo, dove Carlo Verdone ha portato il suo inconfondibile stile tra le atmosfere uniche della Riviera, con attori e comparse locali a rafforzare il rapporto tra il grande schermo e il territorio.

Tutti i programmi degli eventi e i dettagli per partecipare sono sul sito portofinodays.org

Masterclass a Santa Margherita

A Santa Margherita Ligure, nella location di Villa Durazzo, tornano le masterclass: incontri dedicati soprattutto ai giovani che vogliono avviare un percorso sulla strada dell’audiovisivo, tra cinema e lunga serialità, e che avranno l’opportunità di conoscere dal vivo professionisti del mondo delle colonne sonore (come il genovese Roberto “Pivio” Pischiutta), della sceneggiatura (tra i quali Marco Ponti) e della scenografia, ascoltando le loro testimonianze e storie di successo.

E in questa edizione Santa Margherita Ligure raddoppia gli spazi: laboratori e incontri si terranno anche al Convento dei Cappuccini. Qui i protagonisti saranno recitazione, musica e canto, danza e regia.

«Siamo orgogliosi di essere fra le location protagoniste dei Portofino Days − dice il sindaco di Santa Margherita Ligure Guglielmo Caversazio − evento che ha il merito di raccontare il mondo del cinema e della TV dalla prospettiva di chi, ogni giorno, fa concretamente cinema e TV. Auspico una folta partecipazione da parte dei giovani che vogliono avvicinarsi ai mestieri e alle professioni di questo variegato universo, o che, più semplicemente, desiderano capire come nasce una storia o si sviluppa una narrazione, skills ormai fondamentali in ogni ambito».

Proiezioni a Rapallo, la prima mondiale di Mike

A Rapallo sono in programma due proiezioni al cinema Augustus: si parte il 28 marzo alle 18.30 con la prima mondiale di “Mike”, il film tratto dall’omonima serie che racconta la carriera unica e il volto intimo e inedito di Mike Bongiorno, icona e padre della televisione italiana. Domenica 30 marzo, sempre alle 18.30, proiezione del docufilm “Nero a metà”, che ripercorre le tappe fondamentali della vita e della carriera di Pino Daniele.

Elisabetta Ricci, sindaco di Rapallo commenta: «Siamo entusiasti di partecipare alla seconda edizione dei Portofino Days, un evento che valorizza il nostro territorio attraverso le produzioni audiovisive. Questa partecipazione rafforza l’unione tra le nostre comunità e promuove la cultura e il turismo del nostro meraviglioso territorio, così unico e così suggestivo».

Entrambe le proiezioni sono gratuite e aperte al pubblico fino a esaurimento posti.

Sul set di Sensualità a corte

Venerdì 28 marzo, al Videoporto di Genova, ci sarà la possibilità di visitare il set di “Sensualità a Corte“. Un inedito dietro le quinte delle esilaranti avventure di Jean Claude e Madre, al quale è possibile partecipare gratuitamente, su prenotazione, scaricando il proprio accredito al link di Eventbrite.

A “Sensualità a Corte” è dedicato anche l’incontro di sabato 29 marzo alle 18.00 in Piazzetta, al quale parteciperanno Marcello Cesena (autore, sceneggiatore, regista e attore), gli attori di Sensualità a Corte, Marco Santin e Giorgio Gherarducci (La Gialappa’s Band) e Paolo Bassetti (A.D. Banijay Entertainment), che saranno intervistati dall’attrice e regista Pilar Fogliati, insieme allo scrittore Luca Bianchini.

«Negli ultimi anni la Liguria si è affermata come location ideale per girare contenuti audiovisivi e di questo non possiamo che esserne orgogliosi − ha detto l’assessore alla Cultura del Comune di Genova, Lorenza Rosso − Genova in particolare, grazie alle fiction ‘Blanca’ e ‘Petra’, ha fatto da cornice a serie di successo che hanno collocato la nostra città al centro della scena, aumentandone la visibilità e, di conseguenza, la presenza turistica. Portofino, poi, rappresenta una delle mete più apprezzate della nostra regione e, dopo la riuscitissima prima edizione, si prepara ad ospitare per la seconda volta le eccellenze del settore audiovisivo, in quella che rappresenta a tutti gli effetti un’opportunità incredibile in termini di promozione turistica, culturale e territoriale».

«La Camera di Commercio di Genova − commenta il presidente Luigi Attanasio – conferma il proprio sostegno a un’iniziativa davvero innovativa che porta nel Tigullio per il secondo anno, all’inizio della stagione turistica, i grandi nomi del cinema e dell’audiovisivo nazionale e internazionale. Il nostro contributo vuole essere anche quest’anno una testimonianza concreta delle eccellenze di questo territorio: i prestigiosi “awards” sono stati creati per l’occasione dagli ‘Artigiani in Liguria’ dei settori ardesia, ceramica e tipografia e la qualità dell’accoglienza sarà garantita dagli operatori Genova ‘Gourmet catering and banqueting’».

«Il Portofino Days International Fiction Festival rappresenta una straordinaria occasione per valorizzare la Liguria come set naturale d’eccezione per il mondo dell’audiovisivo − commenta il vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Grandi Eventi Alessandro Piana − coniugando cultura, turismo ed eccellenze locali. Questa seconda edizione conferma la capacità del nostro territorio di attrarre grandi eventi, coinvolgendo professionisti del settore e promuovendo le bellezze liguri a livello internazionale. È un’opportunità unica per rafforzare il legame tra cinema, serialità e il nostro patrimonio naturale e artistico, contribuendo alla crescita economica e culturale della nostra regione».

«Dopo il successo della prima edizione, torna una manifestazione che elegge la Liguria a capitale della grande fiction e che si colloca nel più ampio contesto del settore audiovisivo, che si è rivelato, in questi anni, uno straordinario strumento di sviluppo economico regionale − ricorda il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana − Regione Liguria ha accompagnato lo sviluppo del settore, anche con un recente emendamento approvato in assestamento di bilancio che ci consente di sostenere l’organizzazione delle attività svolte da Genova Liguria Film Commission e Agenzia InLiguria per i Portofino Days. Un’ulteriore occasione, dopo i grandi successi dei bandi regionali, per continuare a valorizzare l’industria del comparto attraverso la promozione di momenti di confronto e di riflessione con le grandi produzioni nazionali e internazionali».

Confermata inoltre, anche per questa edizione, la collaborazione con il Distretto Florovivaistico della Liguria, per l’allestimento di un “bouquet bar” che omaggerà gli ospiti con creazioni floreali allestite dal vivo, coniugando glamour e promozione del territorio.

«Cinema, lunga serialità e cultura vanno di pari passo – dice l’assessore alla Cultura di Regione Liguria Simona Ferro − rinnoviamo con piacere l’impegno per una Liguria sempre più “Terra da fiction”. Una regione che offre moltissime opportunità per l’audiovisivo, con set naturali che fanno da sfondo a ogni genere di storie. Un’occasione per promuovere le bellezze della nostra terra anche dal punto di vista culturale, grazie alla forza di diffusione del messaggio della cosiddetta settima arte».

«Dopo il grande successo di immagine conseguito dalla Liguria durante la prima edizione, anche quest’anno grazie al Portofino Days International Fiction Festival, la nostra Regione si mette nuovamente in mostra facendosi conoscere il tutto il mondo. Il cinema e l’audiovisivo, infatti, sono strumenti eccezionali di promozione del nostro territorio grazie alle tante produzioni che si fanno in Liguria e che mostrano paesaggi mozzafiato e unici in grado di conquistare e affascinare coloro che ancora non conoscono le nostre località costiere o dell’entroterra», aggiunge l’assessore al Turismo Luca Lombardi.

«Dopo il grande successo riscontrato l’anno scorso − interviene il produttore Walter Iuzzolino − Portofino Days International Fiction Festival torna con un programma ricco di incontri, iniziative, prime mondiali ed eventi che ribadiscono la centralità di Portofino e del territorio ligure come punto focale di attrazione per i grandi nomi dell’industria audiovisiva. Nel calendario globale sempre più competitivo per gli eventi del settore, Portofino Days si è ritagliato una reputazione importante come un appuntamento strategico immancabile per ospiti di calibro nazionale e internazionale».

«Con questa manifestazione − aggiunge il vicesindaco di Portofino Giorgio D’Alia − diamo il via a una grande primavera nel nostro borgo. Portofino si animerà infatti di eventi prestigiosi come questo e siamo certi che sarà, come sempre, protagonista assoluta dei ponti di primavera prima e dell’estate poi. Con Portofino Days vogliamo non solo valorizzare la nostra terra, ma anche ribadire come Portofino sia il set ideale per produzioni nazionali e internazionali così come avvenuto in passato. Attraverso gli incontri con i produttori e gli operatori del settore, avremo modo di presentare al meglio il nostro borgo. Nuovi set significano nuovi posti di lavoro e l’opportunità di rendere viva e attrattiva Portofino tutto l’anno. Portofino è un film bellissimo, tutto da vivere».

La seconda edizione dei Portofino Days International fiction festival è promossa da Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission e Comune di Portofino, con il sostegno di Città Metropolitana di Genova, Comune di Genova, Città di Rapallo, Comune di Santa Margherita Ligure e Camera di Commercio di Genova e delle Riviere.