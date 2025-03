Circle Group presenta Infoblu NewGen, evoluzione di Infoblu, il brand di riferimento in Italia nell’ambito dell’infomobilità.

Infoblu NewGen di eXyond, linea di business dedicata all’Infomobilità di eXyond srl, controllata da Circle al 92% e da Aitek per l’8%, si posiziona come partner per aziende, enti pubblici e operatori della mobilità, offrendo soluzioni su misura.

Grazie a un approccio basato sui dati e sulla digitalizzazione, la nuova realtà ha l’obiettivo di trasformare il modo in cui traffico e logistica vengono gestiti, proponendo benefici concreti per cittadini, imprese e territori. Lo sviluppo del marchio mira a portare sul mercato una generazione di servizi avanzati basati sull’analisi dei dati e sull’integrazione delle informazioni relative ai flussi di traffico con soluzioni a valore aggiunto in ambito logistico e non solo.

La nuova offerta si articola in tre categorie principali di servizi, progettate per rispondere alle esigenze di diversi settori e per ottimizzare la gestione della mobilità, tra cui: Informazioni sul traffico in tempo reale, Soluzioni avanzate per la logistica e la mobilità intelligente e Big Traffic Data Analytics.

Grazie a questi servizi verranno facilitate attività quali l’aggregazione di dati provenienti da veicoli connessi, sensori stradali e fonti istituzionali. Questo permetterà di offrire aggiornamenti costanti e più affidabili sulla viabilità, consentendo a navigatori satellitari, media e amministrazioni pubbliche di disporre di informazioni accurate su flussi di traffico, congestioni ed eventi imprevisti.

La nuova soluzione permetterà di arricchire le informazioni sul traffico con dati logistici offrendo piattaforme evolute per la gestione delle flotte e dei nodi intermodali sfruttando gli algoritmi avanzati dell’intelligenza artificiale.

Infoblu NewGen è in grado di analizzare grandi volumi di dati per fornire insight strategici a istituzioni, aziende di trasporto e gestori infrastrutturali. Questi strumenti sono utili per ottimizzare la pianificazione urbana, migliorare la sicurezza stradale e supportare decisioni basate su evidenze concrete, contribuendo a un traffico più sicuro e a città più tecnologiche, permettendo a operatori portuali, aziende di trasporto e città intelligenti di ottimizzare la fluidità del traffico, ridurre i tempi di percorrenza e migliorare l’utilizzo delle infrastrutture esistenti, attraverso una logistica più efficiente e sostenibile.

«L’infomobilità è un asset strategico fondamentale per il futuro del trasporto e della logistica − afferma Alexio Picco, Managing Director del Gruppo Circle − con Infoblu NewGen mettiamo a disposizione del mercato soluzioni all’avanguardia, creando sinergie con il resto del Gruppo Circle per fornire strumenti sempre più avanzati ai nostri clienti. L’integrazione tra infomobilità e supply chain digitale rappresenta un’opportunità unica per aumentare efficienza, competitività e sostenibilità, coerentemente con il piano Connect 4 Agile Growth».