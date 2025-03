Il 22 marzo alle 15, il Talent Garden di Genova ospiterà Call4Ideas, una competizione organizzata da CyberTribu, network di professionisti dell’informatica, marketing, industria creativa e consulenza fondato da Vincenzo Monno.

Dodici start-up selezionate tra oltre 170 candidature provenienti da tutta Italia si sfideranno per presentare le loro idee innovative a una giuria di esperti. Al mattino i finalisti saranno preparati al meglio grazie al corso di public speaking tenuto da Erzelli Toasters. Diversi speaker, sia parte di CyberTribu che esterni, spiegheranno le diverse tecniche di public speaking e forniranno feedback diretti, aiutando i partecipanti a perfezionare i loro discorsi e a presentare le proprie idee in modo più efficace.

Durante l’evento, ogni team avrà poi a disposizione pochi minuti per convincere la giuria, composta da investitori, imprenditori e professionisti del settore, sull’innovazione, la fattibilità e l’impatto delle proprie idee. La start-up vincitrice riceverà un supporto strategico per portare avanti il proprio progetto.

La giuria sarà composta da esperti dell’innovazione e del mondo imprenditoriale, tra cui Franca Battilana di Solutions For Business, Carlo De Romedis di Emporio Edile, Pierfrancesco Rizzo di Arkis e Vincenzo Monno di CyberTribu.

L’evento sarà condotto da Alberto Clavarino, figura di spicco nell’ecosistema delle startup, affiancato da Ilaria Scaliti, esperta di comunicazione, e Alessandro Sorrentino, aka Sicitalian, influencer motivazionale noto per il suo impegno verso i giovani. Tra gli ospiti, anche il “socialmente farmacista” Giacomo Pisano. Inoltre, in collegamento, l’astronauta italiano Franco Malerba condividerà la sua esperienza e visione sull’innovazione.

La Call4Ideas rappresenta un’importante occasione di networking per tutti gli appassionati di tecnologia, start-up e innovazione.

La competizione è organizzata in collaborazione con Aws Amazon Web Services, Tag Talent Garden Genova, Solutions for Business, Arkys, Muvid Multimedia, Aws User Groups Genova, Genova Startup, Corley Cloud, e con il patrocinio della Camera di Commercio di Genova e Confcommercio Startup Genova. Durante la giornata, saranno assegnati anche premi speciali messi a disposizione da alcuni partner.