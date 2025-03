L’assessore regionale ai Rapporti con i lavoratori frontalieri e ai Trasporti Marco Scajola e il consigliere delegato allo Sviluppo Economico Alessio Piana (in video collegamento) hanno partecipato oggi, nel forte dell’Annunziata di Ventimiglia, all’atelier territoriale sugli ostacoli transfrontalieri.

L’incontro è parte integrante del progetto di governance transfrontaliera Alcotraité, di cui la Regione Liguria è capofila insieme alle altre regioni dello spazio transfrontaliero (Piemonte, Valle d’Aosta, Auvergne-Rhone-Alpes e Sud Paca), e ha l’obiettivo di rafforzare le sinergie tra gli attori istituzionali del Trattato del Quirinale, le regioni stesse e i territori del confine italo-francese.

Tra le tematiche trattate durante la mattinata: mobilità, ambiente e sanità. Sul primo punto si è concentrato il focus dell’assessore Scajola che ha detto: «Dopo lunga attesa confidiamo di poter vedere finalmente riaperto a giugno lo strategico collegamento stradale del colle di Tenda. Un passaggio fondamentale che la Regione Liguria, insieme al Piemonte e agli altri territori coinvolti, ha fortemente incentivato e che restituirà possibilità rimaste, negli ultimi anni, inespresse sia dal punto di vista turistico, sia per ciò che concerne il commercio e la generale economia. Come assessore ai Trasporti sto inoltre lavorando sul miglioramento della storica linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. La recente ratifica al Senato della convenzione per la manutenzione ordinaria e l’utilizzo del tratto francese è un primo, significativo, passo al quale devono seguire lavori concreti di miglioramento infrastrutturale. Sempre dal punto di vista del trasporto su ferro abbiamo impresso un’accelerazione per ciò che concerne l’adeguamento elettrico della stazione di Ventimiglia. Entro giugno avremo due binari adeguati ed entro il 2027, Rete Ferroviaria Italiana si è impegnata a completare il lavoro per tutti gli otto binari. Vigileremo affinché questi tempi vengano rispettati e si possa finalmente arrivare al confine con tutta la flotta di treni liguri, tra i più giovani in Italia con una media età inferiore ai cinque anni. La Liguria sta inoltre giocando un ruolo da protagonista sui tavoli di cooperazione frontaliera – prosegue l’assessore Scajola-. Nell’ultimo Comitato, riunitosi a Nizza, abbiamo espresso, insieme alla Région Sud, la volontà di ricevere al più presto sui nostri territori il coordinatore europeo del Corridoio Mediterraneo Mathieu Grosch affinché possa essere avanzata una richiesta di fondi comune per la realizzazione del raddoppio ferroviario Andora-Finale e per la linea costiera Marsiglia-Nizza».

Il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana evidenzia: «Regione Liguria coordina il progetto Alcotraitè lavorando con gli altri partner per cogliere le opportunità e superare gli ostacoli normativi, giuridici e amministrativi che molto spesso rallentano le operazioni nell’area transfrontaliera. Quello odierno è un ulteriore passo nella direzione di soluzioni capaci di consolidare ancor di più la cooperazione tra Italia e Francia su temi importanti come i trasporti, la sanità e l’ambiente».