Dal 18 marzo è attivo il Bando Pr Fesr Liguria, destinato alle micro, piccole e medie imprese liguri che vogliono sviluppare o potenziare la loro presenza sui mercati internazionali. Il bando, che fa parte dell’Azione 1.3.5 del Programma Regionale Fesr, mette a disposizione 1 milione di euro per sostenere le imprese in questo processo di internazionalizzazione.

Il contributo a fondo perduto copre fino al 50% degli investimenti sostenuti, con un importo massimo di 20.000 euro per impresa. Tra le attività finanziabili, rientrano la partecipazione a eventi internazionali, lo sviluppo dell’e-commerce, l’adozione di tecnologie digitali e consulenze specialistiche, come l’assunzione di un export temporary manager.

Le risorse possono essere destinate a imprese singole o associate (anche reti di impresa) e sono ammissibili costi compresi tra 8.000 e 40.000 euro. I progetti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla concessione del contributo.

Una novità di questo bando è il contributo maggiorato al 70% per le spese legate alla partecipazione all’Esposizione Universale di Osaka 2025, dove la Regione Liguria avrà una presenza nel Padiglione Italia dal 29 giugno al 5 luglio.

Le domande possono essere presentate online dal 26 marzo attraverso il portale Bandi On Line di Filse. Fino al 25 marzo è possibile predisporre la domanda in modalità offline. La valutazione delle richieste si baserà su criteri qualitativi, con particolare attenzione a iniziative che promuovono marchi regionali come “Artigiani in Liguria” o “Liguria Gourmet” e all’ingresso delle imprese nelle reti internazionali.