BBBell − azienda piemontese specializzata in servizi a banda ultra-larga e telecomunicazioni wireless in Piemonte e Liguria – con il supporto di Prokalos (società di consulenza specializzata in relazioni istituzionali) ha realizzato la prima edizione del “Ranking di Eccellenza digitale per la Pubblica Amministrazione”. Il Ranking, strumento di sintesi e conoscenza offerto gratuitamente a favore degli interlocutori istituzionali, testimonia l’impegno dell’azienda a superare il “digital divide” e a contribuire fattivamente al dibattito sulla trasformazione efficace dell’architettura digitale dei Comuni.

Sono 30 i comuni liguri che rientrano nel cluster degli “Eccellenti”, ma solo due figurano nella Top 15 della classifica complessiva: Genova, al secondo posto, e La Spezia, al quarto. Fanno parte di questo gruppo anche gli altri due capoluoghi di provincia Imperia e Savona.

Il Ranking si basa su una metrica di sintesi, il BBBell Score, che, aggregando una “batteria” di indicatori desunti da fonti dati pubbliche, fornisce una rappresentazione con un grado di precisione a livello dei singoli comuni ed attenzione specifica su ogni municipalità di Piemonte e Liguria.

Il progetto combina una ricognizione delle basi dati comunali disponibili con una selezione di circa 15 indicatori chiave per elaborare uno Score sintetico (punteggio massimo: 100) attraverso una procedura statistica originale. Tra i parametri valutati: la percentuale di uffici o servizi di informatica autonomi, la percentuale di comuni con fibra ottica, con posta elettronica e database in Cloud e il numero di progetti digitali presentati e approvati dal Pnrr che verranno messi in atto dai Comuni.

Questo indicatore, aggiornato in tempo reale, si avvale di dati provenienti da fonti diversificate, specifiche per la Pubblica Amministrazione con un focus su connettività e infrastrutture. I risultati, visualizzati in una dashboard intuitiva, non solo facilitano l’identificazione delle aree di miglioramento, ma permettono anche di istituire un tavolo di presidio permanente, offrendo agli interlocutori istituzionali uno strumento pratico per monitorare e promuovere lo sviluppo digitale a livello locale.

Simone Bigotti, amministratore delegato di BBBell, dichiara: «Connessione e digitalizzazione sono leve essenziali per la crescita economica e sociale del Paese. Con il Ranking per l’Eccellenza Digitale, BBBell conferma il proprio impegno a fianco delle Pubbliche Amministrazioni, mettendo a disposizione strumenti e tecnologie per colmare il digital divide e favorire un progresso inclusivo, anche nelle realtà più piccole e remote».

I risultati dei liguri

Nello specifico, per quanto riguarda i comuni della provincia di Genova, oltre al capoluogo, rientrano nella fascia “Eccellente” anche Rapallo, Chiavari e Masone. Tra le eccellenze è interessante notare anche due piccolissimi comuni: Fascia, con 67 abitanti, e Fontanigorda con 223 cittadini.

Scendendo in graduatoria, si classificano come “Ottimo” comuni come Camogli, Sestri Levante e Arenzano. Il gruppo comprende anche Portofino, Recco, Lavagna e Santa Margherita Ligure.

Tra i comuni con una maturità digitale “Moderata” figura Savignone, mentre Rondanina registra il punteggio più basso della provincia.

Tra i comuni spezzini, oltre al capoluogo, si classificano tra gli eccellenti della provincia Ameglia, Sarzana e Portovenere. Nella fascia “Ottimo” troviamo Follo e Levanto, mentre Vernazza e Rocchetta di Vara rientrano nella categoria “Moderata”.

Nell’imperiese, tra i comuni eccellenti, insieme al capoluogo, si classificano anche Ventimiglia e Sanremo. Olivetta San Michele e Villa Faraldi sono classificati come “Ottimo”, mentre tra i comuni con digitalizzazione “Moderata” troviamo Isolabona e Pornassio.

Nella provincia di Savona, Albenga e il capoluogo spiccano tra le eccellenze; Finale Ligure e Spotorno rientrano invece nella categoria “Ottimo”. I comuni con digitalizzazione “Moderata” comprendono Noli, Dego e Toirano.