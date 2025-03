Riparte la stagione della pesca all’acciuga in Liguria. Dopo la pausa invernale, i pescherecci riprendono il mare.

L’acciuga è una specie che vive in banchi e si avvicina alla costa solo in periodi specifici dell’anno, fondamentale per le marinerie locali. Il peculiare fascio luminoso delle lampare attrae i banchi di alici.

«Questo è uno dei momenti più importanti per l’annata del comparto ittico, segna il momento in cui la qualità della materia prima locale s’interseca all’importanza della stagionalità, assicurando un prodotto freschissimo e, soprattutto, del nostro mare − spiega Daniela Borriello, responsabile Coldiretti Impresa Pesca − la differenza tra un pescato locale e uno d’importazione è enorme, soprattutto per quanto riguarda la tracciabilità. A oggi, il regolamento europeo non garantisce un’etichettatura chiara, ma i consumatori possono orientarsi facendo attenzione alla provenienza, osservando la stagionalità del prodtto, e scegliendo i mercati della vendita diretta, come quelli di Campagna Amica, dove è possibile acquistare solo pesce del nostro mare».

Anche Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente di Coldiretti Liguria e delegato confederale, sottolineano in una nota congiunta l’importanza di questo momento: “La pesca dell’acciuga è una risorsa essenziale per l’economia della regione e per le lampare, che impiegano circa 60 pescatori lungo tutta la costa ligure. Nei prossimi mesi li vedremo impegnati in un lavoro che richiede forza, dedizione e una passione sconfinata.”