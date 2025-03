Anche quest’anno Bluegame (Gruppo Sanlorenzo) conferma la sua presenza all’International Boat Show di Palm Beach, uno dei principali eventi di settore per il mercato americano, che si terrà dal 19 al 23 marzo 2025.

Come simbolo della sua capacità di rivoluzionare i canoni della nautica da diporto, Bluegame presenterà BG74, che farà le veci della storica gamma BG, originaria e custode dei valori del brand: BG74 è il primo open che rappresenta l’anello mancante tra le imbarcazioni open e fly-bridge, capace di mettere finalmente d’accordo gli estimatori di entrambe le tipologie, e progettato per armatori che vogliono vivere il mare senza compromessi.

Il percorso di Bluegame nel 2025 continua sull’onda dei successi ottenuti nel corso del 2024, primo fra tutti, il progetto BGH-HSV (Hydrogen Support Vessel), chase boat alimentata a idrogeno che ha affiancato i team American Magic e Orient Express Racing Team nell’America’s Cup a Barcellona, a dimostrazione delle capacità pionieristiche del brand. Proprio dall’esperienza maturata con il BGH-HSV nascerà una nuova gamma di multiscafi per il mercato, chiamata BGF (Foil), il cui primo modello, il BGF45, sarà varato nell’estate del 2025.

Non da meno è stata la realizzazione, lo scorso anno, della versione del BGM75 equipaggiato con due giroscopi sincronizzati, sviluppati in collaborazione con Smart Gyro, che garantiscono livelli di stabilità e comfort senza precedenti: nessuno prima aveva offerto la stabilizzazione su di un multiscafo. Una unità di questo modello arriverà per la prima volta negli Usa nell’estate 2025.

Questo ulteriore traguardo consolida il ruolo del brand quale pioniere nell’innovazione tecnologica nel panorama internazionale della nautica.